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Türkiye'nin Yerli NAVTEX Sistemi Seferberliği

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin deniz haberleşmesini güçlendiren yerli ve milli NAVTEX sisteminin devreye alındığını duyurdu. Sistem, denizcilere seyir ve hava durumu gibi kritik bilgileri ileterek güvenliği artırmayı hedefliyor.

Yerli ve milli NAVTEX hazır

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin deniz haberleşmesinin yerli ve milli NAVTEX sistemi ile güçlendirildiğini belirterek, sistemin seyir ve hava durumu gibi bilgileri denizcilere ileterek haberleşme güvenliğini arttıracağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Deniz Haberleşme Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi kapsamında Aselsan tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen NAVTEX'i (Navigational Telex) devreye aldıklarını bildirdi. Bakan Uraloğlu, sistemin denizcilik alanında güvenlik, seyir ve hava durumu ile ilgili kritik bilgilerin denizcilere iletilmesini sağlayan otomatik bir mesajlaşma sistemi olduğunu aktardı.

Bakan Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 2023-2025 dönemi yatırım programı kapsamında başlatılan Deniz Haberleşme Sistemlerinin Modernizasyonu Projesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı'na dahil edildiğini ve projenin, ASELSAN ile imzalanan sözleşme doğrultusunda iki faz olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

"2025 yılı itibariyle, yeni sistem üzerinden NAVTEX mesajları yayınlanmaya başladı"

Projenin ilk fazı olan Operasyon Merkezi ve Navtex istasyonlarının kurulumunun 2023 yılı mayıs ayında başladığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "2024 yılı sonunda ise projenin geçici kabul testleri başarıyla tamamlandı ve 2025 yılı itibariyle, yeni sistem üzerinden NAVTEX mesajları yayınlanmaya başladı. Proje, deniz haberleşmesinin güvenliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflerken denizcilik sektörü için de önemli bir adım oldu" ifadelerini kullandı.

"Sistem denizcilerin güvenli seyir yapabilmesi için önemli bilgilere erişim sağlıyor"

Uraloğlu ayrıca 2025 yılı sonunda tamamlanacak 2. fazda ise VHF, MF ve HF İstasyonlarının modernizasyonunun gerçekleştirileceğini bildirdi.

NAVTEX'in, denizcilik alanında güvenlik, seyir ve hava durumu ile ilgili kritik bilgilerin denizcilere iletilmesini sağlayan otomatik bir mesajlaşma sistemi olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "NAVTEX, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından belirlenen standartlara uygun olarak uluslararası 518 kHz ve ulusal 490 kHz frekans bandında, metin mesajları gönderebilmektedir. Sistem denizcilerin güvenli seyir yapabilmesi için önemli bilgilere erişim sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Sistem denizcilik ve güvenlikle ilgili bilgilendirmeler yapmaktadır"

Bakan Uraloğlu, NAVTEX sisteminin, Türkiye'deki 4 adet NAVTEX İstasyonu tarafından yayınlandığını da vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sistem denizcilere kurtarma operasyonları veya tehlikeli durumlar için acil durum mesajları, fırtına ve benzeri durumlar için meteorolojik uyarılar, sahil güvenlik ve kanal durumu gibi seyir uyarıları, denizcilik ve güvenlikle ilgili bilgilendirmeler yapmaktadır. NAVTEX mesajları, otomatik alıcı cihazları ile deniz araçlarında alınıyor ve alıcılar, önceden belirlenen bölgelerdeki tüm önemli mesajları almak için sürekli olarak bu verileri dinliyor. Proje kapsamında yapılan güncellemelerle yeni altyapı ile daha güvenli, verimli ve hızlı bir NAVTEX hizmeti sağlanıyor."

Türkiye'nin Yerli NAVTEX Sistemi Seferberliği
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN TAŞKIN - Politika
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