Türkiye'nin AB Aday Statüsü Görüşmeleri: Stratejik İşbirliği Vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos arasındaki görüşmede Türkiye'nin AB aday statüsünün önemine vurgu yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Fidan ile AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Kos'un Türkiye'nin AB aday statüsünün önemini ve bölgede istikrar ve refahın sağlanmasındaki yapıcı rolünü yeniden teyit etmek üzere 25 Temmuz'da İstanbul'da bir araya geldiği belirtildi. Açıklamaya göre stratejik işbirliğine ilişkin ortak bir vizyon temelinde her iki taraf, ticaret, enerji, ulaştırma ve dijitalleşme gibi bağlantının temel alanlarında ortak bir gündem geliştirmeyi kabul etti. Özellikle AB'nin Karadeniz stratejisi ve Avrupa'yı Orta Asya'ya bağlayan projelere odaklanıldığı, tarafların öngörülebilirliği artırmayı ve hareketliliği artırmayı amaçlayan, Türk vatandaşlarına çoklu giriş vizesi verilmesini kolaylaştıran Komisyon Kararı'nın kabulünü memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Her iki tarafın da Vize Serbestisi Diyaloğu'nun önemini vurguladığı aktarıldı.

Bakan Fidan ve Komiser Kos'un görüşmede Gümrük Birliği'nin daha iyi uygulanması ve her iki tarafta da rekabet gücünü ve ekonomik güvenliği daha da destekleyen modernizasyonun önünün açılması yönündeki ortak kararlılıklarını yinelediğı kaydedildi. Gümrük Birliği reformunun karşılıklı fayda sağladığı ve dayanıklı ve kapsayıcı bir ekonomik ortaklık inşa etmek için elzem olduğu konusunda mutabık kalan iki tarafın da Avrupa Yatırım Bankası'nı (AYB) bölgesel kalkınmada kilit bir aktör olarak kabul ettikleri, Türkiye ve komşu bölgelerde inovasyon odaklı, sürdürülebilir projeleri desteklemek için AYB ile iş birliğini güçlendirme niyetini dile getirdikleri belirtildi.

Açıklamada Ukrayna'nın yeniden inşası bağlamında Bakan Fidan ve Kos'un ortak çabaları yoğunlaştırma ve özel sektör katılımını teşvik ederek hayati altyapı ve hizmetlerin yeniden inşasını sağlama konusunda kararlılık gösterdiği ifade edildi. Türkiye Yatırım Platformu aracılığıyla yatırımlara verilen desteğin de memnuniyetle karşılandığı ve her iki tarafın yatırımları stratejik sektörlere yönlendirme, uzun vadeli sürdürülebilirliği teşvik etme ve bölgesel kapsayıcılığı destekleme konusunda kararlılıklarını dile getirdiği kaydedildi.

Bakan Fidan ve Komiser Kos'un ayrıca 24 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna görüşmelerinin üçüncü turu ve 26 Temmuz'da gerçekleştirilen Balkan Barış Platformu hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Görüşmede ayrıca Bakan Fidan, Kos'a BM Genel Sekreteri'nin himayesinde Cenevre ve New York'ta daha geniş bir formatta düzenlenen Kıbrıs konulu gayrıresmi toplantılar hakkında bilgi verdi. Komiser Kos, bu görüşmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti. Komiser Kos, hukukun üstünlüğü ve demokratik standartlar konusunda diyaloğun ilişkilerin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Türkiye'nin aday ülke olarak bir taahhüdü olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan ise, güvenilir ve ilkeli bir genişleme politikasına acil ihtiyaç olduğunu vurgularken, tüm aday ülkelere adil davranılması ve sürecin yalnızca liyakat ve objektif kriterlere dayanması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin AB katılım sürecine sarsılmaz bağlılığını yineledi. - ANKARA