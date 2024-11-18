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Türkiye, Irak'ın Büyük Kalkınma Yolu Projesi'ni Destekliyor

Türkiye, Irak'ın Büyük Kalkınma Yolu Projesi'ni Destekliyor
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'taki yuvarlak masa toplantısında Türkiye'nin Irak'ı desteklediğini ve Büyük Kalkınma Yolu Projesi'nin 2030 yılına kadar tamamlanmasını arzuladıklarını ifade etti. İki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, karşılıklı ticaretin 30 milyar dolara çıkarılması hedefini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Büyük Kalkınma Yolu Projesi'nde Türkiye Irak'ı desteklemektedir. Hedeflenen 2030 yılına kadar tamamlanmasını çok arzu ediyoruz. Türkiye hükümeti, Türkiye müşavirleri ve müteahhitleri olarak da bu projede bulunmaya hazırız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türk ve Iraklı müteahhitlik firmaları ile yuvarlak masa toplantısına katıldı.

"Türkiye- Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B Görüşmeleri" kapsamında düzenlenen toplantıda Iraklı yetkililere misafirperverliği için teşekkür eden Bolat, toplantıda Irak hükümetinin en üst düzey yetkililerinin bulunduğunu, bunun iki taraf için de önemli olduğunu dile getirdi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile olan görüşmesine ilişkin konuşan Bolat, "İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve Irak'ın büyük kalkınma, yatırım, reform ve modernleşme çabalarında Türkiye'nin daha fazla yer alması konusunda görüş birliğimiz vardı. Irak'ın son yıllardaki büyük ekonomik istikrarı ve ekonomik güçlenme ve kalkınma yolundaki ataklarını takdirle izliyoruz ve gerçekten destekliyoruz. Irak için iyi olan Türkiye için de iyidir. Bizim her alanda sadece ekonomi alanında değil, askeri, savunma, güvenlik, enerji, ticaret, turizm, yatırım, lojistik ve taşımacılık alanlarında mükemmel ilişkilerimiz var. Türkiye'nin son 40 yıldaki dışa açık büyüme modelindeki ilerlemesinde Irak'ın katkısı her zaman için çok büyük olmuştur, kendilerine müteşekkiriz" dedi.

"Irak, Türkiye'nin her zaman ikinci büyük ticaret ortağı olmuştur"

Türkiye'nin Irak ilişkilerini her alanda geliştirme konusunda kararlı olduğunu belirten Bolat, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki Irak çok uzun yıllar boyunca Türkiye'nin her zaman ikinci büyük ticaret ortağı olmuştur. Son yıllarda üçüncü sırada ama Irak'ın da dış ticaretinde Türkiye ikinci sıradadır ve karşılıklı ticaretimiz 20 milyar dolar seviyesinde bulunmakta orta vadede iki ülke hükümetleri olarak bunu 30 milyar dolara çıkarmak azim ve kararlılığındayız. Ekonomik ilişkilerimiz sadece ticari alanında değil, karşılıklı yatırımlarda da olması için çaba sarf ediyoruz. Türkiye olarak Iraklı yatırımcıları davet ettik, Irak'ta Türk yatırımcıları davet ediyor. Irak, birçok sektörlerde Türk yatırımcıların Irak'ın bu yeni dönemdeki istikrar içinde, güçlü büyüme döneminde Türk yatırımcıların daha fazla rol almasını, burada yatırım yapmalarını ve iş yapmalarını bekliyor" şeklinde konuştu.

"Irak, son yıllarda yabancı yatırımcılar için cezbedici bir hale geldi"

Bakan Bolat, Irak'ın yatırım açısından son yıllarda yabancı yatırımcılar için cezbedici bir hale geldiğinin dile getirildiğini ifade ederek, Türkiye'nin de Irak'a yatırımların artmasının destekçisi olduğunu söyledi. Yatırımlar arttıkça karşılıklı ticaret ve karşılıklı ekonomik bütünleşmenin de arttığını dile getiren Bolat, "Irak, Türkiye'nin müteahhitlik alanındaki büyük projeleri başardığı yurt dışı müteahhitlikte bugün dünya ikincisi olmamızda çok büyük katkısı olan bir ülke. 1975'ten başlayarak, yaklaşık 50 yıldır müteahhitlerimiz Irak'ta bin 111 projeyi tamamladılar ve bu projelerin değeri 35 milyar dolardı. Özellikle 2002'den sonra yaklaşık olarak bu projelerin yüzde 85'i tamamlandı ve Türk müteahhitleri, mühendisleri, teknisyenleri, işçileri, Irak'ın gelişmesinde ve modernleşmesinde önemli eserler yaptılar. Aynı şekilde son yıllarda büyük atak yapan Türkiye'nin müşavirlik ve mimarlık ofis firmaları da dünya çapında yaklaşık 3 milyar dolar değerinde müşavirlik hizmetleri verdiler, Irak'ta da 200'e yakın projede 380 milyon dolar değerinde müşavirlik işlerini başarıyla tamamladılar. Irak'ın ihtiyacı olan ulaştırma, su işleri, altyapı projelerinde Türkiye'nin müşavirlik, mühendislik firmalarının çok büyük yeteneği ve ekspertizliği bulunmaktadır" diye konuştu.

"Büyük Kalkınma Yolu Irak için bir kalkınma, modernleşme ve vizyon projesi"

Irak'ın Büyük Kalkınma Yolu projesinin Irak'ın vizyon projesi olduğunu vurgulayan Bakan Bolat, "Bu büyük projede Türkiye Irak'ı desteklemektedir, hedeflenen 2030 yılına kadar tamamlanmasını biz de çok arzu ediyoruz. Türkiye hükümeti olarak ve Türkiye müşavirleri ve müteahhitleri olarak da bu projede bulunmaya hazırız. Bu projenin bir diğer önemi Irak'ın içinde büyük vizyon şehirler, lojistik merkezleri, depolama merkezleri, sanayi merkezleri kurulacak. Büyük Kalkınma Yolu sadece bir otoyol, bir demir yolu geçiş projesi değil, Irak için bir kalkınma, modernleşme ve vizyon projesidir. Biz de bu konuda tecrübeli sanayicilerimizle, tecrübeli müteahhitlerimizle, tecrübeli müşavirlerimizle yer almaya, katkı vermeye hazırız" dedi. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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