Türkiye'de Güneş Enerjisi Alanında 800 Megavatlık YEKA Yarışması Tamamlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, YEKA GES-2024 yarışmasının sonuçlarına ilişkin, "Yılda 1,5 milyar kilovat saat elektrik üreteceğimiz, 600 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, 6 ayrı bölge için toplam 800 megavatlık güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES) yarışmaları 67 şirketin katılımıyla yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının düzenlediği YEKA GES-2024 yarışmalarında, kapalı mali tekliflerin açılmasının ardından açık artırma usulüne geçildi. Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da toplam 800 megavat gücündeki 6 projenin elektrik bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla düzenlenen yarışmalarda tavan ve taban fiyatlar kilovatsaat başına 3,25 sent/dolar olarak belirlendi.

"Yılda 1,5 milyar kilovat saat elektrik üreteceğimiz yarışma süreci oldu"

Yarışmayı kazananların belli olmasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuşmasında, "Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya illerimizde toplam 800 megavatlık 6 projemizin yarışmalarını gerçekleştirdik. Geçtiğimiz hafta rüzgar ihalelerinde olduğu gibi yoğun bir ilgi geldi. 800 megavatlık güneş yatırımımız yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım. Yılda 1,5 milyar kilovat saat elektrik üreteceğimiz, 600 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu" ifadelerini kullandı.

"Elektrik alım garantimiz 3,25 sent"

Bayraktar, "Bu 6 yarışmada ortalama megavat başına 126 bin dolarlık bir bedel ile bu ihaleler gerçekleştirilmiş oldu. En düşüğü 67 bin dolardan başlayarak, En yükseği de Van'da 60 megavatlık projeye 270 bin dolar megavat başına katılım bedeli ile verilmiş oldu. Bizim elektrik alım garantimiz 3,25 sent. Bugün ki piyasa fiyatlarına bakıldığında bunun yarısından da daha düşük bir fiyat olarak gerçekleşmiş oldu. Ülkemizin yenilebilir enerji potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu, yenilebilir enerji sektörüne ve ekonomimize güveni göstermesi açısından değerli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"İhale ile yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını önlemiş oluyoruz"

Bakan Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz hafta rüzgar ve güneş enerjisi ihaleleri ile birlikte toplam 2 bin megavatlık bir kapasite tahsisini yapmış olduk. 2025 yılının ihalelerini de bu yılın sonunda kasım ve aralık aylarında en az 2 bir megavat olarak yapacağız. Şu an için 33 bin megavatlık kapasitemizi 2035 yılında 120 bin megavata çıkarma konusunda çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam edeceğiz. Bugün yaptığımız ihale ile yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını da önlemiş oluyoruz. Bugün ki rakamlarla 150 milyon doları ifade eder. 20 yıllık alım süresini de düşündüğümüzde yaklaşık 3 milyar dolar üzerinde bir doğal gaz ithalatını önlediğimiz anlamına gelmektedir."

Türkiye'de enerji yatırımlarının daha da hızlandırılması için çeşitli çalışmaların gerçekleştirildiğini belirten Bakan Bayraktar, "Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir çalışma grubunun son toplantısını gerçekleştirdik. Rüzgar ve güneşte izin süreçlerini hızlandırarak bu bahsettiğimiz yatırımları en kısa sürede devreye alacak. Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılığını azaltacak, enerji talebini karşılama noktasında katkı yapacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA