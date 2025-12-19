Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Somaspor–Bursaspor maçında tribünlerden Leyla Zana'ya yönelik tepki çeken tezahüratların ardından MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın açıklaması, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i kızdırdı.

MAÇTA ATILAN TEZAHÜRATLAR TEPKİ ÇEKTİ

TFF 2'nci Lig'de Soma'da oynanan Somaspor–Bursaspor karşılaşmasında, Bursasporlu bir grup taraftarın HDP eski milletvekili Leyla Zana'yı hedef alan cinsiyetçi ve küfür içeren sloganlar attı. Maç sırasında bir süre devam eden tezahüratlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ERKAN AKÇAY: TÜRKEŞ'İN KIZIM DİYE HİTAP ETTİĞİ BİR İSİMDİR, NOKTA

Yaşananların ardından MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratları sert ifadelerle kınadı. Akçay, açıklamasında Leyla Zana'nın, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in geçmişte "kızım" diye hitap ettiği bir isim olduğunu hatırlattı.

AYYÜCE TÜRKEŞ'TEN SERT YANIT

Erkan Akçay'ın açıklamasına Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten tepki geldi. Türkeş, yaptığı paylaşımda babasının mücadelesine ve siyasi duruşuna vurgu yaparak, "Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ'in kızına "yazıklar olsun" diyenler; Başbuğ TÜRKEŞ'in mücadele ettiği bölücüleri "kızı" ilan ediyor.. Allah'ım ne günlere kaldık! Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ asıl ne diyordu hatırlatayım: "Sen Türk Milliyetçisisin, peki; sen Türk Milliyetçisi olduğun gibi kürt milliyetçisine de hak tanı diyor! Tabii ben onlara, 'Yıkıl Ordan Köpek' diyorum." NOKTA." dedi.