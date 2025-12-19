Haberler

Babası, Leyla Zana'ya "kızım" dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı

Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Babası, Leyla Zana'ya 'kızım' dedi mi? Ayyüce Türkeş çok sert çıktı
Güncelleme:
İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay'ın "Başbuğ Alparslan Türkeş'in 'kızım' diye hitap ettiği bir şahsiyettir" sözü üzerine tepki gösterdi. Türkeş, "Başbuğ Alparslan Türkeş'in kızına "yazıklar olsun" diyenler; Başbuğ Türkeş'in mücadele ettiği bölücüleri "kızı" ilan ediyor.. Allah'ım ne günlere kaldık!" tepkisini gösterdi.

  • Bursasporlu taraftarlar Somaspor-Bursaspor maçında Leyla Zana'ya yönelik cinsiyetçi ve küfür içeren tezahüratlar attı.
  • MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Alparslan Türkeş'in Leyla Zana'ya geçmişte 'kızım' diye hitap ettiğini belirtti.
  • Ayyüce Türkeş, babası Alparslan Türkeş'in mücadele ettiği bölücüleri 'kızı' ilan edenlere tepki gösterdi.

Somaspor–Bursaspor maçında tribünlerden Leyla Zana'ya yönelik tepki çeken tezahüratların ardından MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın açıklaması, Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'i kızdırdı.

MAÇTA ATILAN TEZAHÜRATLAR TEPKİ ÇEKTİ

TFF 2'nci Lig'de Soma'da oynanan Somaspor–Bursaspor karşılaşmasında, Bursasporlu bir grup taraftarın HDP eski milletvekili Leyla Zana'yı hedef alan cinsiyetçi ve küfür içeren sloganlar attı. Maç sırasında bir süre devam eden tezahüratlar sosyal medyada da geniş yankı buldu.

ERKAN AKÇAY: TÜRKEŞ'İN KIZIM DİYE HİTAP ETTİĞİ BİR İSİMDİR, NOKTA

Yaşananların ardından MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Leyla Zana'ya yönelik küfürlü tezahüratları sert ifadelerle kınadı. Akçay, açıklamasında Leyla Zana'nın, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in geçmişte "kızım" diye hitap ettiği bir isim olduğunu hatırlattı.

AYYÜCE TÜRKEŞ'TEN SERT YANIT

Erkan Akçay'ın açıklamasına Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş'ten tepki geldi. Türkeş, yaptığı paylaşımda babasının mücadelesine ve siyasi duruşuna vurgu yaparak, "Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ'in kızına "yazıklar olsun" diyenler; Başbuğ TÜRKEŞ'in mücadele ettiği bölücüleri "kızı" ilan ediyor.. Allah'ım ne günlere kaldık! Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ asıl ne diyordu hatırlatayım: "Sen Türk Milliyetçisisin, peki; sen Türk Milliyetçisi olduğun gibi kürt milliyetçisine de hak tanı diyor! Tabii ben onlara, 'Yıkıl Ordan Köpek' diyorum." NOKTA." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Ayyüce türkeş boş yapma adam olsaydın rahmetli babanın partisinde kalırdın. Leyla Zana ya kızım dedi diye boş konuşma.

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Leyla Zana MHP başkan yardımcısı olmalıdır. Leyla bir Asena bir dişi kurt. Leyla Zana ile birlikte APO ülkücülerdir. MHP onları bağrına basıyor zaten.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeytullah ÇELEBİ:

Bizim de kafayı sıyırmamızı istiyorlar

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Devletyan Bahçeliyan, ABDULLAH ÖCALAN'IN can-ciğer dostu, kardeşi, koruyucusudur..... İNANMIYOR MUSUNUZ ?..... şu videoyu izleyin (video 2 dakika) youtube . com/watch?v=9q_uC4a16Ug ......... APO teröristini İDAMDAN kim kurtardı ??...... videoyu dikkatlice izleyin.....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title