TÜRKAV Denizli İl Başkanlığı tarafından 'Azerbaycan'da Son Gelişmeler' konulu konferans düzenlendi

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Azerbaycan'da Son Gelişmeler' konulu konferans ve 'Türk Dünyasından Ezgiler' dinletisi gerçekleştirildi. Konferansta Azerbaycan'daki son gelişmeler aktarıldı.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen " Azerbaycan'da Son Gelişmeler" konulu konferans geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Denizli İl Başkanlığı tarafından Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda " Azerbaycan'da Son Gelişmeler" konulu konferans ve "Türk Dünyasından Ezgiler" dinletisi düzenlendi. Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Elyar Türker'in konuşmacı olarak katıldığı konferans, daha sonra Türk dünyası sanatçısı Kaza Kuzucu'dan "Türk Dünyasından Ezgiler" ile devam etti. Konuşmacı Elyar Türker, Kuzey ve Güney Azerbaycan ile Karabağ meseleleri hakkında bilgiler vererek, davetlilere bölgede yaşanan son gelişmeleri aktardı.

Yoğun katılımın olduğu programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TÜRKAV Genel Başkan Yardımcısı Volkan Canpolat, Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Ülkü Ocakları Denizli İl Başkanı Özgür Solak, Kamu-Sen İl Başkanı Emre Erdoğan, DİMSİAD Başkanı Halil İbrahim Çerçi, MHP ilçe başkanları, Kamu-Sen'e bağlı sendika başkanları ve davetliler katıldı. - DENİZLİ