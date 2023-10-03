Türk Sayıştayı, Kazakistan Sayıştayı ile Meslektaş Değerlendirmesi İçin İşbirliği Yapacak

Türk Sayıştayı Başkanı Metin Yener, Kazakistan Yüksek Denetim Odası ile meslektaş değerlendirmesi için işbirliği yapacaklarını belirtti. İmzalanan mutabakat zaptı ile işbirliği resmiyet kazanacak ve ekipler çalışmalarına devam edecek. Yener, Türk Sayıştayının Kazakistan Sayıştayına her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Sayıştay Başkanı Metin Yener, Kazakistan Yüksek Denetim Odası ile meslektaş değerlendirmesine ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "Türk Sayıştayı olarak Kazakistan Sayıştayına her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu ve bundan da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarda bulunan Yener, Kazakistan Yüksek Denetim Odası Başkanı Natalya Godunova ile bir araya geldi.

Yener, burada Kazakistan Yüksek Denetim Odası ev sahipliğinde düzenlenen Kazakistan Yüksek Denetim Odası, Litvanya Ulusal Denetim Odası ve Portekiz Sayıştayı Başkanları Düzeyindeki Meslektaş Değerlendirmesi'nin 1. Toplantısı'na katıldı.

Basına kapalı yapılan toplantı sonrası Kazakistan, Türkiye, Litvanya ve Portekiz Sayıştay başkanlıkları arasında meslektaş değerlendirmesine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

"İşbirliğimiz resmiyete kavuşacak"

Yener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye, Litvanya ve Portekiz Sayıştayları olarak Kazakistan Sayıştayı ile meslektaş değerlendirmesi yapmak için toplandıklarını söyledi.

Toplantı sonucunda bir yılı aşkın sürede tamamlamayı öngördükleri meslektaş değerlendirmesi için mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Yener, "Bu imzalarla beraber işbirliğimiz resmiyete kavuşacak ve ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek." dedi.

Yener, söz konusu sürede bütün tarafların birbirinden öğreneceği birçok şeyin olduğunu müşahede ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim yapılarındaki farklılık, ülkelerin Sayıştay yapılarında da farklılığa yol açmış. Bizim Sayıştayımız 1862'de bugünkü yapının temellerini kuracak şekilde aşağı yukarı 162 yıllık bir geçmişe dayanmakta. Kazakistan Sayıştayı da 1991'den itibaren çalışmalarına başlamış. Aramızdaki en temel farklardan birisi; Türk Sayıştayının kuruluşundan bu yana yargı yetkisiyle donatılmış bir denetim kurumu olması."

Bağımsız yüksek denetim organı olarak benzer alanların daha fazla olduğunu vurgulayan Yener, "Bugünkü toplantının, Kazakistan Sayıştayının kendi kapasitesini ve değişen koşullara uyum sağlama açısından bizlerle işbirliği açısından büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu çerçevede de Türk Sayıştayı olarak Kazakistan Sayıştayına her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğumuzu ve bundan da büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim." diye konuştu.

"Türk Sayıştayının seçilmesini daha anlamlı görüyoruz"

AA muhabirinin, Kazakistan'ın tecrübe paylaşımı için neden söz konusu ülkeleri seçtiğine ilişkin sorusu üzerine Yener, şunları kaydetti:

"Litvanya ile ortak dil avantajı var. Aynı zamanda Portekiz de dünya sayıştayları içerisinde yetkinliği olan bir kurum. Bunun ötesinde Türkiye'de bugünkü Sayıştay olmasa bile Sayıştay fonksiyonunu ifa eden kurumların 1000 yıldan fazla bir geçmişe sahip olduğunu görüyoruz. Gazneliler ve Karahanlılar dönemine kadar giden bir kurumsal yapının mirasını devralmış Türk Sayıştay'ı. Bundan dolayı hem hükümetlerimiz arasındaki ilişkiler hem tarihi bağlarımız dolayısıyla Türk Sayıştayının seçilmesini daha anlamlı görüyoruz."