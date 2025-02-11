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Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

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"Gazze'yi devralma" planı dünyadan tepki çeken ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ukrayna'ya yardımının bir karşılığı olduğunu belirterek 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğini, Ukrayna'nın da kabul ettiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajın ikinci bölümünde Rusya- Ukrayna krizine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımların karşılığı olarak Ukrayna'nın geniş doğal kaynaklarından pay alması gerektiğini işaret etti.

500 MİLYAR DOLAR NADİR TOPRAK ELEMENTİNİ İSTEDİ

Trump, "Nadir mineraller, petrol ve gaz açısından son derece değerli topraklara sahipler. Paramızın güvence altına alınmasını istiyorum, çünkü yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Bir anlaşma yapabilirler, yapmayabilirler. Bir gün Rus olabilirler veya olmayabilirler, ancak oradaki tüm bu paraya sahip olacağız ve ben geri istiyorum diyorum. Onlara bunun karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğimi söyledim. Onlar da esasen bunu yapmayı kabul ettiler, bu yüzden en azından aptal hissetmiyoruz. Onlara şunu söyledim: 'Bir şey elde etmeliyiz. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz" ifadelerini kullandı.

Trump, "Her zaman söylüyorum, eğer ben başkan olsaydım, seçimler hileli olmasaydı bu asla olmazdı. Bu (savaş) asla olmazdı. Putin ile olmazdı, 7 Ekim'de İsrail'e saldırı da asla olmazdı" dedi.

"EN ÇOK AMERİKALILAR KAZANMALI"

Ukrayna, modern teknolojilerin üretimi için kritik önem taşıyan lityumdan titanyuma kadar önemli element ve mineraller yataklarına ve ayrıca geniş kömür rezervleri ile petrol, gaz ve uranyuma sahip. Küresel kaynak yarışında "Çin'i yenmeyi" isteyen Trump, daha önce de Ukrayna'nın maden zenginliğinden yararlanma isteğini dile getirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de geçtiğimiz Cuma günü Reuters'a verdiği röportajda, "En çok Amerikalılar yardım etti ve bu nedenle en çok Amerikalılar kazanmalı. Bunun hakkında Başkan Trump ile de konuşmak istiyorum" demişti.

Zelenskiy, hafta sonu Trump'ın yardımcısı JD Vance ile görüşmeye hazırlanıyor.

Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (16)

Haber Yorumlarıdttqkrfxz4:

dünyanın püsküllü belası

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Haber YorumlarıTahir Boyraz:

Gelen gideni aratırmış adam gelir her tarafı haraca bağlamanın peşinde şrfsz

Yorum Beğen42
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Haber YorumlarıSuat:

Adama helal olsun. Ülkesinin çıkarları için her yerde olmak istiyor. Herşeyi deniyor. İşte lider böyle olur.

Yorum Beğen7
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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

Bizans imparatoru 1. Trampus

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Haber YorumlarıHanifi Şahin:

ABD deneen lanetli ülke diğer ülkeleri birbirine düşürüp sömürüyor.

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Haber YorumlarıBlackened:

Kimse de dememiş mi bizi savaşa iterken iyiydi diye? Biden yönetimi silah yagdirirken bunun karşılığı olacağını peşinen söyledimi ki? Bu nedir, trumph bakkal dükkanı mı devraldı, önceki bakkalın veresiye defteri ile?

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Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Büyük salça

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Adam heryere çöküyor savaş istemiyorum diyor fakat buraya yazıyorum 3. Dünya savaşı baslatcak bunun hazırlıkları bu

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Haber YorumlarıSemih Bahar:

vampir

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Haber YorumlarıEko cCc:

kafayı yemiş bu bunak

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