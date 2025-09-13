Haberler

Trump'tan NATO Ülkelerine Sert Mesaj: Rusya'ya Yaptırımlar İçin Hazırım

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ülkelerine gönderdiği mektupta, Rusya'dan petrol alımını durdurduklarında kendisinin de Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu belirtti. Savaşın sona ermesi için NATO'nun birlik olmasını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, tüm NATO ülkelerinin aynı adımı attığında ve Rusya'dan petrol almayı durdurduğunda kendisinin de Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social uygulamasından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tüm NATO ülkelerine mektup gönderdiğini belirtti. Trump, "Tüm NATO ülkeleri aynı şeye karar verip yapmaya başladığında ve tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol almayı durdurduğunda Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım" ifadelerini kullandı. Trump, "Bildiğiniz gibi NATO'nun savaşı bitirme kararlılığı yüzden 100'den çok uzak ve bazılarının Rus petrolünü satın alması şok edici! Bu durum Rusya üzerindeki müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatıyor. Siz hazır olduğunuzda ben de hazırım. Bunun ve NATO'nun bir grup olarak Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 oranında gümrük vergisi koymasının, Rusya ve Ukrayna ile savaş sona erdikten sonra tamamen kaldırılmasının da bu ölümcül ama saçma savaşı sonlandırmada büyük bir yardımı olacağına inanıyorum. Çin'in Rusya üzerinde güçlü bir kontrolü, hatta nüfuzu var ve bu güçlü gümrük vergileri bu nüfuzu kıracak. Bu Trump'ın savaşı değil. Ben Başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Bu, Biden ve Zelenskiy'nin savaşı. Ben sadece bunu durdurmaya, binlerce Rus'un ve Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardımcı olmak için buradayım (sadece geçtiğimiz hafta 7 bin 118 kişi hayatını kaybetti. Delilik)" ifadelerine yer verdi. Trump, "Eğer NATO dediklerimi yaparsa savaş kısa sürede sona erecek ve tüm o hayatlar kurtulacak" dedi. - WASHINGTON

