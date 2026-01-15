Trump'tan İran çıkışı: "İran'da sivillerin öldürülmesinin son erdiği ve idam ya da infaz planı olmayacağı bildirildi"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran'da bugün yapılması beklenen infazların durdurulduğunun ve sivillerin öldürülmesinin sone erdiğini kendilerine bildirildiğini söyledi. Trump ayrıca açıklamalarında Grönland'a ilişkin "Ulusal güvenliğimiz için Grönland'a ihtiyacımız var" mesajını yeniledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameraların karşısına geçti. Okul çağındaki çocuklara süt dağıtılmasına ilişkin başkanlık kararnamesini imzalayan Trump, toplantıda İran, Grönland ve Venezuela'ya ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Son günlerde özellikle İran'da protestoculara yönelik idam ve infaz iddiaları uluslararası kamuoyunda büyük endişe yaratırken, Washington yönetiminin askeri müdahale ihtimali de tartışılıyordu.

"İran'da öldürmeler durdu, infaz olmayacak"

Trump, İran'daki son gelişmelere ilişkin kendisine ulaşan bilgilere dikkat çekerek, "Bize oldukça kesin bir şekilde bildirildi ki İran'da cinayetler durdu. İdam ya da infaz planı yok. Bugün infaz günü olacaktı ama yapılmayacak. Bu son birkaç gündür herkesin konuştuğu bir şeydi" ifadelerini kullandı. Trump, bu bilgilerin güvenilir kaynaklardan geldiğini vurgulayarak, "Çok iyi, çok güvenilir kaynaklarımız var. Diğer tarafta güvendiğimiz kişiler bana, 'Herhangi bir idam olmayacak' dedi" ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin "Bu bilgiyi size kim verdi?" sorusuna ise Trump, "Karşı tarafta çok önemli kaynaklar var. Onlar bize infazların durduğunu söyledi. Hem siz hem ben bunu yakında öğreneceğiz ama umarım bu doğrudur" yanıtını verdi.

Askeri operasyon sorusu: "Şu anda izliyoruz"

İran'a karşı askeri harekat ihtimali sorulduğunda Trump, sürecin takip edildiğini belirterek, "Şu anda izliyoruz. İdamların yaşanmamasını umuyoruz. Şu aşamada askeri harekat gündemde değil. Süreci bekleyip göreceğiz" dedi. Trump ayrıca, "Herkes bugün çok sayıda infaz yapılacağından bahsediyordu. Bize idam olmayacağı söylendi. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

Grönland çıkışı: "Biz girmezsek Rusya ve Çin girer"

Trump, Grönland konusundaki ısrarını da sürdürerek, "Ulusal güvenlik için Grönland'a ihtiyacımız var. Biz girmezsek Rusya girer, Çin girer. Danimarka bu konuda hiçbir şey yapamaz ama biz her şeyi yapabiliriz. Danimarka'nın kendi başına kendini savunabileceğine güvenemem. Bunu konuştular, hatta ek bir devriye bile eklediler ve bu konuda ciddiydiler. Ek bir köpek kızağı, sonra bir tane daha konuşlandırdılar. Ama bu işe yaramayacak " ifadelerini kullandı. Bir muhabirin, "Grönland'ı zorla ele geçirebileceğinizi mi söylüyorsunuz" sorusu üzerine Trump, "Siz öyle diyorsunuz, ben öyle demedim. Ne yapacağımı bilmiyorsunuz" cevabını verdi. NATO ve Danimarka ile ilişkiler konusunda ise Trump, "Seçeneklerden vazgeçmeyeceğim. Grönland, Danimarka dahil herkes için ulusal güvenlik açısından kritik" dedi.

Venezuela ile temaslar

Trump, Venezuela ile ilişkilerin şu anda olumlu seyrettiğini belirterek, "Venezuela ile çok iyi anlaşıyoruz. 15 milyon varil petrol verdiler. Bugün Delcy Rodriguez ile uzun bir telefon görüşmesi yaptık. Harika bir insan. Marco Rubio bu süreci yürütüyor" diye konuştu. Trump ayrıca, Venezuela'ya ilişkin gizli bilgileri sızdıran kişinin yakalandığını açıklayarak, "Sızıntıyı yapan kişi bulundu ve şu anda hapiste. Muhtemelen uzun süre de orada kalacak. Başkaları da olabilir, onları da takip ediyoruz" dedi. - WASHINGTON