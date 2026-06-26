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Trump İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden ürün satın alınacağını yineledi

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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dondurulmuş varlıkları kullanılarak Amerikalı çiftçilerden tarım ürünleri satın alınacağını ve bu ürünlerin İran'a gönderileceğini açıkladı. Trump, buğday, soya fasulyesi ve mısır alımının yakında başlayacağını ve büyük çaplı olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, çiftçilere yönelik etkinlikte yaptığı açıklamada, bir kez daha İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak İran'a gönderileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, çiftçilere yönelik bir etkinlikte İran'ın dondurulmuş varlıklarına ilişkin konuştu. Trump, İran'ın dondurulmuş varlıkları ile ABD'li çiftçilerden tarım ürünleri satın alarak, İran'a gönderileceğini yineledi. Trump, "Onların paralarının bir kısmını alacağız. Bu para ile buğday, soya fasulyesi ve mısır alacağız, hem de bol miktarda. Bu süreç çok yakında başlayacak. Ayrıca oldukça büyük çaplı olacak" dedi.

Öte yandan İran, ABD'nin dondurulmuş varlıklarının nereye harcanacağını karar veremeyeceğini belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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