ABD Başkanı Donald Trump: "ABD bu gece İran'a çok sert bir darbe indirecek. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğal gaz pazarlarının tam kontrolünü ele alacağız."
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert bir askeri operasyon yapacaklarını ve Hark Adası gibi petrol altyapı noktalarını ele geçirerek enerji pazarlarının kontrolünü sağlayacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump: "ABD bu gece İran'a çok sert bir darbe indirecek. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğal gaz pazarlarının tam kontrolünü ele alacağız." - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı