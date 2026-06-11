Haberler

ABD Başkanı Donald Trump: "ABD bu gece İran'a çok sert bir darbe indirecek. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğal gaz pazarlarının tam kontrolünü ele alacağız."

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik sert bir askeri operasyon yapacaklarını ve Hark Adası gibi petrol altyapı noktalarını ele geçirerek enerji pazarlarının kontrolünü sağlayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump: "ABD bu gece İran'a çok sert bir darbe indirecek. Çok da uzak olmayan bir gelecekte Hark Adası'nı ve diğer petrol altyapı noktalarını ele geçireceğiz ve tıpkı Venezuela'da olduğu gibi petrol ve doğal gaz pazarlarının tam kontrolünü ele alacağız." - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel'den üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak

Ünlü oyuncudan üzen haber! Yeniden bıçak altına yatacak
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor

Süper Lig devi yıldız golcüyü İstanbul'a getiriyor
Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!

Öğle arasında denize girmişti: Köpekbalığı donanma işçisini parçaladı!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Türkiye’nin konuştuğu öğretmen Irmak Ayşe Koparan son yolculuğuna uğurlandı: Ağrı'dan İzmir'e uzanan son veda!

Irmak Ayşe öğretmene acı veda
30 kişi polis Melih Okan Keskin'i döverek öldürmüştü! Mahkemeden tahliye kararı çıktı

Polisimizi döverek öldürmüşlerdi! Mahkemeden aileyi yıkan karar
Altın yatırımcılarına 'toplayın' çağrısı

Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı