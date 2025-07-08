Trump: 'Gazze'de kalıcı çözüm çok yakın, Netanyahu ile bu akşam tekrar görüşeceğiz'

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir akşam yemeği görüşmesi daha yapacağını belirterek, "Bu akşam tekrar gelecek. Görüşmemizin merkezinde Gazze olacak. Bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki kabine toplantısı sonunda gazetecilere açıklama yaptı. Trump açıklamasında, Teksas'taki sel felaketi, İran operasyonları, gümrük vergileri, enerji politikaları ve Gazze Şeridi'ndeki ateşkes süreci hakkında konuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir akşam yemeği görüşmesi daha yapacağını söyleyerek, "Bu akşam tekrar gelecek. Görüşmemizin merkezinde Gazze olacak. O da bu sorunu çözmek istiyor, ben de. Karşı taraf da aynı noktada. Bu trajedi artık bitmeli. Bu hafta sonuna kadar 60 günlük ateşkes getirecek bir anlaşmaya varacağımızı umuyoruz" dedi. Trump, sürecin barışa çok yakın olduğunu dile getirdi.

"Bu anlaşma, sadece İsrail ve Filistin için değil, tüm Orta Doğu için yeni bir başlangıç olabilir"

Trump, İsrail'in karşı karşıya olduğu güvenlik risklerini kabul ettiğini ancak "sürekli savaş haliyle barışın mümkün olmayacağını" vurguladı. ABD Başkanı, "Netanyahu'ya yönelik yargı süreci çok adaletsizdi. O bir savaş zamanı başbakanıydı ve olağanüstü bir liderlik sergiledi. Bu anlaşma, sadece İsrail ve Filistin için değil, tüm Orta Doğu için yeni bir başlangıç olabilir" diye konuştu.

Netanyahu'nun İsrail'deki iç yargılamalar nedeniyle "çok haksız şekilde hedef alındığını" söyleyen Trump, "Netanyahu ile defalarca görüştük. Gazze'deki tablo, insanlık için bir trajedi. Bu kan durmalı" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarını çamurdan toplayan babalar gördüm"

Kabine toplantısının başında, Teksas'ta yaşanan sel felaketiyle ilgili konuşan Trump, "Çocuklarını çamurdan ve kulübelerin enkazından toplayan anne babaları gördüm. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı'nı (FEMA) hemen devreye soktuk, sahil güvenlik yüzlerce can kurtardı. Orada 9 metre yüksekliğinde bir su duvarı vardı" şeklinde konuştu.

Federal hükümetin bölgeye blok hibe ve kaynak aktardığını belirten Trump, "Teksas halkı güçlüdür. Vali ve yerel ekipler örnek bir iş çıkardı" dedi.

"Görev bir sanat eseriydi, dünyaya kararlılığımızı gösterdik"

Başkan Donald Trump, İran'daki nükleer tesislere yönelik hava harekatının detaylarını da anlatarak, "Fordow, İsfahan ve Natanz hedef alındı. Uçaklarımız dünyanın en tehlikeli hava sahasına girerek nokta atışı yaptı. Tomahawk füzeleri hedeflerini milim şaşmadan vurdu. İran ve tüm dünya, kararlı bir başkomutanla karşı karşıya olduğunu gördü" diye konuştu. ABD ordusunun başarısından övgüyle bahseden Trump, operasyonun ardından İran'dan gelen tepkilerin sınırlı olduğunu ve bu görevin "caydırıcılık mesajı" verdiğini söyledi.

"ABD'yi sömürenler artık bedel ödeyecek"

ABD'nin gümrük vergilerinden elde ettiği gelirleri detaylandıran Donald Trump, "Bu yıl 300 milyar doları aşacağız. CBO verileri abartılı değil, aksine düşük. 1 Ağustos'ta herkes ödemeye başlayacak. ABD'yi sömürenler artık bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı.

BRICS ülkelerine yüzde 10 ek vergi getirileceğini belirten Trump, "Doların tahtına göz diken herkes, bu bedeli ödeyecek. BRICS doların yerine başka para koymak istiyor. Bu, savaş sebebidir" şeklinde konuştu.

"Yeşil yeni düzen, ülke tarihinin en büyük dolandırıcılığıydı"

Demokratların çevre yatırımlarını hedef alan ABD Başkanı Trump, "Yeşil yeni düzen, ülke tarihinin en büyük dolandırıcılığıydı. Trilyonlarca dolar rüzgar türbinlerine ve Çin menşeili güneş panellerine gitti. Rüzgar enerjisi pahalı, doğaya zararlı ve kuşlar için ölümcül" dedi. Yeni yasa tasarısıyla bu programların fonlarının kesildiğini aktaran Trump, "temiz kömür, gaz ve petrol" için yeniden yatırım yapılacağını belirtti.

"Putin, haftada 7 bin asker kaybediyor"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, "Ona sempati duymuyorum. Binlerce insanı ölüme gönderiyor, haftada 7 bin asker kaydediyor. Ukraynalılar cesurca savaştı, biz onlara en iyi silahları verdik" dedi.

"Çin, askeri üslerimizin yakınına kadar geldi"

Çin'in ABD içindeki tarım arazilerini satın almasını "ulusal güvenlik tehdidi" olarak niteleyen Donald Trump, "Çin, askeri üslerimizin yakınına kadar geldi. Kongre harekete geçmeli. Yeni başkanlık kararnamesi hazırlanıyor" diye konuştu.

"Hava trafiği sistemimizi baştan inşa edeceğiz"

Newark Havalimanı'ndaki sistem arızalarından yola çıkarak, ülke çapında hava trafik kontrol sisteminin fiber optik ve modern radarlarla güncelleneceğini duyuran Trump, "IBM, Raytheon gibi büyük firmalarla görüşüyoruz. Gökyüzü artık daha güvenli olacak" ifadelerini kullandı.

Witkoff'dan ateşkes açıklaması

Öte yandan Donald Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin kabine toplantısında yaptığı açıklamada, "Dört sorundan üçü çözüldü. Geriye yalnızca bir madde kaldı. Eğer bu hafta sonuna kadar çözülürse, 60 günlük ateşkes anlaşması imzalanabilir. 10 esir sağ, 9 esirin ise cenazesi teslim alınacak" şeklinde konuştu. - WASHINGTON