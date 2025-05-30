Trump, Çin'in Ticaret Anlaşmalarını İhlal Ettiğini Açıkladı

Trump, Çin'in Ticaret Anlaşmalarını İhlal Ettiğini Açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Çin'in ticaret anlaşmalarını tamamen ihlal ettiğini ifade etti. Ticaret savaşının gerilim kazandığı bu dönemde, Trump, Çin'e uygulanan yüksek gümrük vergilerinin ekonomilerini bozduğunu belirtti ve artık kibar davranmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medyada yaptığı bir açıklamada Çin'in ticaret anlaşmasını "tamamen ihlal ettiğini" söyledi.

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşında gerilim tırmanmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in iki ülke arasındaki gümrük anlaşmalarını ihlal ettiğini söyledi. Trump, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda "Çin iki hafta önce korkunç bir ekonomik tehlikedeydi, getirmiş olduğum yüksek gümrük vergileri ABD pazarında ticaret yapmalarını neredeyse imkansız kılıyordu" ifadelerini kullandı ve yüksek gümrük vergilerinin Çin için şok etkisi oluşturduğunu söyledi.

Trump paylaşımında, "Birçok fabrikayı kapatmak zorunda kaldılar. Nazikçe söylemek gerekirse bir 'iç huzursuzluk durumu' yaşadılar. Gidişatlarını fark etmiş ve bundan hoşlanmamıştım. Onları yaklaşan felaketten kurtarmak için hızlıca bir anlaşma yaptım. Bu anlaşma sayesinde Çin tekrardan istikrarını sağlayıp ticarete geri döndü. Herkes durumdan memnundu ama Çin bazılarımızı hiç şaşırtmayacak şekilde bizimle olan anlaşmalarını tamamen ihlal etti. Artık 'kibar adam' olmak yok" dedi.

ABD Başkanı, açıklamasında Çin'in anlaşmaları ihlaline ve Pekin'e uygulayacağı yaptırımlara ilişkin bir detay vermedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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