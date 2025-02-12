Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

"KANADA ASLA ABD'NİN 51. EYALETİ OLMAYACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada'nın ilhak edilmesine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Trudeau, " Kanada'nın 51. eyalet olacağına ilişkin tartışmalar en başından geçersizdir. Böyle bir şey asla olmayacak. Ancak ABD Başkanının söylediklerini ciddiye almalı ve Kanada'yı savunurken bunu da göz önünde bulundurmalıyız. En başından beri açık ve net bir şekilde söylediğim üzere, Kanada'nın 51. eyalet olması yönünde en küçük bir ihtimal dahi söz konusu değildir" dedi.

"KANADALILARIN VERDİKLERİ TEPKİ İLHAM VERİCİ"

Trump ile çalışmış biri olarak Trump'ın söylediklerini ciddiye almak ve uygun şekilde yanıt vermek gerektiğini düşündüğünü ifade eden Trudeau, "Kanadalıların son haftalarda verdikleri tepki, ilham verici oldu. İnsanlar birbirlerine destek oldu, tatil planlarını değiştirdi, yerel işletmeleri desteklemek için Kanada'dan alışveriş yapmanın yollarını aradı ve tedarik zincirlerini Asya ve Avrupa gibi bölgelerle çeşitlendirmeye çalıştı. Bu, 'Evet zor olacak ama bizler Kanadalı olmaktan duyduğumuz gururu iki katına çıkaracağız ve birbirimize destek olmaya devam edeceğiz' mesajı veren Kanadalıların gösterdiği tepkidir" dedi.

"KANADA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YANIT VERECEK"

Trump'ın tehditleri ve Kanada'nın alüminyum ve çelik ihracatına yönelik gümrük vergilerinin toplamda yüzde 50 oranına ulaşacak olmasıyla ilgili gelen soruya Trudeau, " Kanada, ABD'nin atacağı adımlardan bağımsız olarak, ölçülü ve aynı zamanda son derece güçlü bir şekilde yanıt verecektir. Biz bir ticaret anlaşmazlığı içerisinde olmak istemiyoruz. Çünkü Kuzey Amerika'da herkes için en iyi olan şeyin, birlikte çalışmaya devam etmek olduğunu düşünüyoruz. Odaklanmamız gereken konu, uluslararası ticaretteki zorluklar olmalı" dedi. Trudeau, sözlerine şu şekilde devam etti: "Eğer Kanada halkının istihdam kaynaklarını ve egemenliğimizi savunmak için iyi niyetli çabalarımıza bir süre ara vermemiz gerekirse, bunu yapacağız. Bu bizim tercihimiz değil ve böyle bir durumu istemiyoruz. Fakat ne olursa olsun, gereken tepkiyi vereceğiz"

"ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Kanada'nın ABD'ye gerçekleştirdiği 2,2 milyar dolar değerindeki çelik ve alüminyum ihracatının ABD ekonomisine doğrudan katkı sağladığını ve ABD'nin 2018'de gümrük vergisini artırma kararının 75 bin ABD'linin işlerini kaybetmesine neden olduğunu vurgulayan Trudeau, "Bu nedenle, elimize geçen her fırsatta bu gerçekleri dile getirmeye ve hem ABD'lileri hem de Kanadalıları kötü etkileyecek bu politikanın daha ileriye taşınmasını engellemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz pazartesi günü Kanada dahil olmak üzere ABD'nin tüm çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 oranında ilave gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuştu. Bu ilave vergi, tüm Kanada mallarına yönelik olarak uygulanan genel yüzde 25'lik gümrük vergisinin üzerine eklenecek ve 12 Mart itibarıyla uygulanmaya başlanacak kararla birlikte Kanada'dan ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergisi toplamda yüzde 50 oranına ulaşacak. Trump, pazartesi günü buna ek olarak Kanada'dan ithal edilen araçlara da yüzde 50 ila yüzde 100 arasında bir oranda gümrük vergisi uygulama tehdidinde de bulunmuştu.