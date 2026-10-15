Haberler

Tokayev ile Herzog, Bakü'de CICA 7. Zirvesi'nde ticaret ve Orta Doğu'yu ele aldılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokayev ile Herzog, Bakü'de CICA 7. Zirvesi'nde ticaret ve Orta Doğu'yu ele aldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileriyle Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin yanı sıra Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi kapsamında görüştü. Liderler, Kazakistan ile İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması ve karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi konularını değerlendirdi. Görüşmede ayrıca Orta Doğu'daki durum başta olmak üzere uluslararası gündemdeki gelişmeler de ele alındı.

Tokayev, Herzog'un nisan ayında Astana'ya gerçekleştirdiği ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti. Herzog ise Kazakistan ziyaretini memnuniyetle hatırladığını ifade ederek ülkenin farklı alanlarda kaydettiği ilerlemenin ikili iş birliği için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan'ın bölgedeki gerilimin azaltılması ve anlaşmazlıkların yalnızca diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği yönündeki tutumunu yineledi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kazakistan'ın Barış Kurulu'na katılımını memnuniyetle karşıladığını belirterek bu adımı barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik önemli bir katkı olarak değerlendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa Osmangazi'de annesini rehin alan şahıs özel harekatla gözaltına alındı

Senin gibi evlat olmaz olsun! Özel harekat baskınla evden aldı
Sarıyer’de stüdyoda mahsur kalan Demet Özdemir botla kurtarıldı

Stüdyoda mahsur kalan ünlü oyuncu botla kurtarıldı
İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı

Görüntü bu sabah kaydedildi!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6'sını Fenerbahçe yedi, 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Tam 46 gol atıldı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Alpay’a veda mesajları: Sesin ve şarkıların hep bizimle yaşayacak

Alpay’a sanat dünyasından veda: Sesin hep bizimle yaşayacak
Kaskosu olmayanlar üzülmesin! Sel hasarı için tazminat yolu

Selde aracı zarar görenler dikkat! Bilmediğiniz bir hakkınız var
Ünlü oyuncu Charlie Cox’tan “Bir Başkadır”a övgü: Oyunculuklar muhteşemdi

Ünlü oyuncudan Türk dizisine övgü: Oyunculuklar muhteşemdi
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim

3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi
Şarkıcı Hatice dolandırıldı! Bir linke tıkladı, 270 bin lirası gitti

Ağlayarak emniyete gitti! Bir linke tıkladım 270 bin liram gitti
İmamoğlu savunma yapıyor! İstanbul'daki sel felaketiyle başladı

İmamoğlu, savunmasının 2. gününe sel felaketiyle başladı