Ticaret Bakanı Ömer Bolat Malatya'da

MALATYA'YA GEÇTİ

?Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Adıyaman'daki temaslarının ardından Malatya'ya geldi. Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılan Bakan Bolat, Malatya Valisi Hulusi Şahin'i, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ve AK Parti Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra Bakan Bolat, Rönesans Holding konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi. Talepleri dinleyen Bakan Bolat, depremde işitme cihazını kaybeden Senem Önal'a (19) işitme cihazı alacağının sözünü verdi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelen Bakan Bolat, yaptığı açıklamada, depremin olduğu ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koordinasyonunda deprem bölgelerindeki vatandaşların ihtiyaçların karşılanması noktasında dünyada eşi benzeri görülmeyen bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bunu deprem bölgelerini ziyaret eden birçok ülke temsilcileri ve deprem bilimciler açıkça itiraf ediyorlar. 'Dünyada hiçbir ülkede bu kadar geniş bir alanda yaklaşık 500 kilometrelik bir alanda yıkıma neden olan depremin yaralarının sarılması noktasında Türkiye kadar hızlı hareket edebilen bir ülke görmedik' diye bunu açıkça söylüyorlar. Seçim zaferinin sonrasındaki konuşmalarda da deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması, yeniden inşası ve buraların yaşanabilir cazibe merkezleri olarak yeniden huzurlu, sağlık, güzel ve ekonomik olarak güçlü şehirler olmaları en büyük hedefimiz. Bu konudaki duyarlılığımız nettir. Hükümet olarak ikinci önceliğim ise enflasyonla mücadeledir. Pandemiyle beraber tüm dünyayı saran enflasyon canavarıyla bizim ülkemizde de büyük bir mücadele verilmektedir. Allaha şükür ki ekim ayında yüzde 85,5 olan tüketici fiyat endeksine göre enflasyon oranı yüzde 39,5'e 3 Haziran itibariyle düşmüştür. Bu mücadele kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Biz ticaret bakanlığı olarak üzerimize düşen bütün vazifeleri diğer bakanlıklarımızın koordinasyonunda yerine getirdik bundan sonra da getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Taha AYHAN/ MALATYA,