The Guardian: "Esad ailesi, Rusya'da lüks içinde yaşıyor, Esad ise oftalmoloji dersleri alıyor"

Güncelleme:
İngiliz The Guardian gazetesi, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle Rusya'ya kaçan Beşar Esad'ın oftalmoloji dersleri aldığını Esad ailesinin ise Moskova'da lüks içinde yaşadığını yazdı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesiyle Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı. İngiliz The Guardian gazetesi, Esad'ın merak konusu olan Rusya'daki hayatını haberleştirdi. Esad'ın Moskova'ya kaçmasından sonra tıp eğitimine yeniden başladığı aktarılan güvenilir bir kayağa dayandırıldığı vurgulanan haberde, devrik liderin oftalmoloji dersleri aldığı belirtildi.

Esad ailesiyle irtibatını sürdüren bir kaynak Esad'ın "Rusça öğreniyor ve oftalmoloji bilgilerini yeniden tazeliyor" ifadelerine yer verilen haberde "Bu onun tutkusu, paraya ihtiyacı olmadığı açık. Suriye'de savaş başlamadan önce bile, Şam'da düzenli olarak oftalmoloji pratiği yapıyordu" dedi. Adı açıklanmayan kaynak, Moskova'daki zengin elitlerin onun hedef müşteri kitlesi olabileceğini dile getirdi.

" Moskova'nın elit kesiminin yaşadığı prestijli Rublyovka'da ikamet ediyor"

Suriye'deki rejimi devrildikten bir yıl sonra, Esad ailesinin Moskova ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde izole, sakin ve lüks bir hayat sürdüğü vurgulanan haberde, aileye yakın iki kaynağın Esad ailesinin muhtemelen 2014 yılında Kiev'den kaçan ve bu bölgede yaşadığına inanılan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi isimlerle Moskova'nın elit kesiminin yaşadığı prestijli Rublyovka'da ikamet ettiğini söylediği aktarıldı.

"Putin, iktidarını kaybeden liderlere karşı pek sabırlı değildir"

Haberde aile dostunun "Çok sakin bir hayat sürüyor. Dış dünyayla çok az, hatta hiç teması yok. Sadece, Sriye Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve Ekonomi Danışmanı Yasar İbrahim gibi zamanında sarayında görevli olan isimle irtibat halinde" ifadelerine yer verdi. Haberde ayrıca, Kremlin'e yakınlığı ile bilinen bir ismin, Esad'ın Putin ve Rusya'nın siyasi elitleri için de büyük ölçüde "önemsiz" olduğunu söylediği kaydedildi. Kremlin'e yakın kaynak, "Putin, iktidarını kaybeden liderlere karşı pek sabırlı değildir ve Esad artık etkili bir figür olarak görülmüyor, hatta akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir misafir olarak bile görülmüyor" dedi.

"Son saniyeye kadar sarayda kaldı"

Haberde, Beşar'ın kardeşi Mahir Esad'ın bir arkadaşının "Mahir günlerdir Beşar'ı arıyordu ama o telefonu açmıyordu. Son saniyeye kadar sarayda kaldı, Suriyeliler onun nargile kömürlerinin hala sıcak olduğunu gördüler. Başkalarının kaçmasına yardım eden Beşar değil, Mahir'di. Beşar sadece kendini düşünüyordu" ifadelerine yer verildi.

"Aile, üst düzey bir Rus yetkilinin müdahalesi sayesinde Umman'a kaçmayı başardı"

Esad Beşar'ın amcası Rıfat Esad'ın avukatı Elie Hatem, müvekkillerinin Beşar kaçtıktan sonra Suriye'den nasıl kaçacaklarını bilemedikleri için paniğe kapılarak onu aradıklarını söyleyerek "Hmeymim Hava Üssü'ne vardıklarında Rus askerlerine Esad ailesi olduklarını söylediler, ancak askerler İngilizce veya Arapça bilmiyorlardı. Bu yüzden 8'i üssün önünde arabalarında uyumak zorunda kaldı" dedi. Hatem, ailenin ancak üst düzey bir Rus yetkilinin müdahalesi sayesinde Umman'a kaçmayı başardığını sözlerine ekledi.

"Esad, medyaya çıkmak için Rus yetkililerin onayını bekliyor"

Esad'ın eşi Esma Esad'ın sağlık durumuna değinen bir kaynak ise, eski first lady'nin Rusya güvenlik servislerinin gözetiminde deneysel bir tedavi gördükten sonra iyileştiğini söyledi. Esma Esad'ın sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından Beşar Esad'ın kendi hikayesini anlatmak için sabırsızlandığını söyleyen kaynak, Esad'ın bir Amerikan podcast sunucusuyla röportajlar ayarladığını ancak medyaya çıkmak için Rus yetkililerin onayını beklediğini sözlerine ekledi.

"Aile, Esad olmadan 30 Haziran'da kızları Zein Esad'ın mezuniyet töreninde görüldü"

Adı açıklanmayan bir aile dostu ise birkaç ay önce Esad'ın çocuklarıyla bir araya geldiğini kaydederek "Biraz sersemlemiş gibiler. Sanırım hala biraz şok durumundalar. Artık önce gelen aile olmadıkları bir hayata alışmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu. Esad'ın aile dostu, rejimin devrilmesinden sonra ailenin Beşar Esad olmadan yalnızca 30 Haziran'da kızları Zein Esad'ın mezuniyet töreninde görüldüğünü bildirdi. Zein'in sınıf arkadaşları ise Esad ailesinin törene katıldığını doğrulayarak uzun süre kalmadıklarını ve Zein ile sahnede fotoğraf çektirmediklerine dikkat çekti.

Çocuklar ve anneleri zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçiriyor

Aileye yakın bir kaynağa göre, çocuklar ve anneleri zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçiriyor. Sızan Rus verilerine göre düzenli olarak lüks giysiler satın alan Zein Esad, Moskova'daki seçkin bir spor salonunun üyesi. Esad çocukları da sık sık BAE'yi ziyaret ediyor ve Asma en az bir kez onlara eşlik ediyor.

Başlangıçta Esad ailesinin Moskova'dan BAE'ye taşınmayı umduğu, BAE'nin onlar için çok daha tanıdık bir yer olduğu aktarıldı. Aile dostlarına göre, çocuklar Rusça bilmiyordu ve Rus sosyal çevrelerinde kendilerine yer bulmakta zorlandı. - LONDRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
title