Tepebaşı Belediyesi'nden Rüşvet İddialarına Açıklama

Tepebaşı Belediyesi tarafından, son günlerde basın ve sosyal medya organlarında yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26.10.2022 tarihinde belediyemiz bünyesinde görev yapan bir memur hakkında, vatandaşlardan rüşvet istediğine ilişkin ihbar ve şikayetler gelmiştir. Konu, vakit kaybetmeksizin belediyemiz yetkililerine aktarılmış ve akabinde derhal Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde şikayet yoluna başvurulmuştur. 26.10.2022 tarihli şikayet dilekçesinde, soruşturmanın selameti ve suçun ispatı açısından, ilgili soruşturma dosyası için gizlilik kararı verilmesi talep edilmiştir. Gelinen aşamada, şikayetimiz üzerine başlayan ve savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, mahkemeye sevk edilen şüpheli memur tutuklanmıştır. Geçtiğimiz hafta içinde bu konuda Tepebaşı belediyesi ve savcılık tarafından yapılan basın açıklamaları, basın-yayın organları tarafından kamuoyuna aktarılmıştır. Basında yer alan haberlerin büyük kısmı, Basın Kanunu ve Meslek İlkelerine uygundur. Ancak bazı haberlerde bilgi eksikliği sebebiyle veya künyesiz bazı internet sitelerinde takma isimlerle yapılan yorumlarda, kamuoyunu yanıltıcı, kişi ve kurumları töhmet altında bırakmaya yönelik ifadelerin yer aldığı görülmüştür. Kamu kurumuna karşı işlenen bir suçu ortaya çıkaran belediyemize karşı, kamuoyu nezdinde yanlış algı oluşturmak amaçlı haber yapan internet siteleri hakkında yasal yollara başvurulacaktır. Söz konusu suç, organize olduğu şüphesi uyandıran, teknik takip gerektiren bir suçtur. Gizli olarak işlenen bir suç, ortaya çıkmadan, idari soruşturma başlatılamaz. Bu tür suçlarda, ancak suç ortaya çıktıktan veya delillendirildikten sonra idari soruşturma aşamasına geçilmesi gerekir. Şayet önceden idari soruşturma açılsaydı, savcılıktaki soruşturmanın gizliliği ihlal edilmiş olacaktı. Ayrıca şüphelinin, bunu daha önce fark etmesi halinde, teknik takip sonuçsuz kalabilirdi. Bu durumda suçun ispatlanamaması hem adli soruşturmayı hem de idari soruşturmayı boşa çıkaracaktı. Bundan dolayı Tepebaşı Belediyesi'nin suç ortaya çıktıktan ve teknik takip tamamlandıktan sonra konuya ilişkin idari soruşturma başlatması hem hukuka hem de mevzuata uygun bir tutum olmuştur. Sonuç olarak; belediye idarecileri tarafından bu şüpheli durum hakkında bilgi sahibi olur olmaz, gereken tüm yasal işlemler gerçekleştirilmiştir. Belediye tarafından yapılan suç duyurusu ile başlayan soruşturma neticesinde şüpheli memurun mahkeme huzuruna çıkması ve tutuklanması sağlanmıştır. Ayrıca söz konusu soruşturmada mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sadece bir tanesi belediye personeli olup, diğer iki kişinin belediyemiz ile ilgisi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin sürecin yakinen takipçisi olduğumuzu, Türk adaletine güvenimizin sonsuz olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Ayrıca sosyal medya ve bazı medya organlarında konuya ilişkin ortaya atılan asılsız iddialara itibar edilmemelidir. Münferit bir olaya dayalı söz konusu soruşturmayı siyasi malzeme yapmak isteyenler, asılsız haberler ile kurumumuzu karalamaya çalışanlar, kirli amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Zira Tepebaşı Belediyesi'nin, kentimizin ve Eskişehirlilerin hakkını layıkıyla gözeten bir kurum olduğunu en iyi bilenler, yine Eskişehirlilerin bizzat kendileridir. Münferit bir olaya dayalı söz konusu soruşturmayı siyasi malzeme yapmak isteyenler, asılsız haberler ile kurumumuzu karalamaya çalışanlar, kirli amaçlarına asla ulaşamayacaklardır. Zira Tepebaşı Belediyesi'nin, kentimizin ve Eskişehirlilerin hakkını layıkıyla gözeten bir kurum olduğunu en iyi bilenler, yine Eskişehirlilerin bizzat kendileridir" - ESKİŞEHİR