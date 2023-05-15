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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

Politika Haberleri

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, seçim sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, seçim sonuçlarına itirazda bulunuldu.

Ak Parti Tekirdağ İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Egemen Güngör, İlçe Seçim Kuruluna itiraz dilekçesi verdi.

Dilekçesinde, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi'nde partilerinin toplam oylarının birleştirme tutanaklarında daha düşük göründüğünü iddia eden Güngör, geçersiz oy oranı toplamı, toplam seçmen sayısının yüzde 3'ünden fazla olan sandıkların sonuçlarına itirazda bulunduklarını belirtti. Güngör, yeniden sayım ve tasnif yapılmasını, yeni birleştirme tutanaklarının, yeniden yapılan işlemler doğrultusunda düzenlenmesini talep etti.

İlçe Seçim Kurulu, itirazın gerekçelerini değerlendirerek karara bağlayacak.

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Kaynak: AA / Fırat Çakır - Politika

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