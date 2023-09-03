Tekirdağ'da MHP İl Başkanlığına Süleyman Fethi Şirin yeniden seçildi

Tekirdağ'da MHP Tekirdağ İl Kongresi'nde Süleyman Fethi Şirin yeniden il başkanı seçildi. Şirin, yerel seçimlerde başarı için çalışacaklarını ifade etti.

Tekirdağ'da MHP Tekirdağ İl Başkanlığına Süleyman Fethi Şirin yeniden seçildi.

MHP Tekirdağ İl Kongresi, Süleymanpaşa ilçesi İsmet İnönü Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

Tek listeyle gidilen seçimde Süleyman Fethi Şirin il başkanlığına seçildi.

Partisinin başarısı için çalışacağını belirten Şirin, yerel seçimlerden başarıyla çıkacaklarına inandığını ve yerel seçime hazır olduklarını ifade etti.