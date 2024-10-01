TBMM'nin yeni dönemi bugün başlıyor! TBMM'de kavga için özel önlem alındı

TBMM', yeni yasama yılına 1 Ekim itibariyle başlıyor. Yeni dönemde TBMM Genel Kurulu'nda ekonomi, eğitim, anayasa değişikliği başta olmak üzere pek çok konu tartışılacak. Milletvekilleri arasında yaşanabilecek kavgalar esnasında yaralanma olma ihtimaline karşılık özel bir önlem alındı.

GENEL KURUL'DA İLK MESAİ 2 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜ

TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak geçen yasama yılında birinci bölümü kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin ikinci bölümünün görüşmelerine başlanması bekleniyor. Teklifin görüşmeleri, sendikaların yoğun tepkileri üzerine yeni yasama yılına bırakılmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 3 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yapacak. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Yeni yasama yılında TBMM'nin gündeminde geçen yasama yılından kalan tartışmalı yasal düzenlemeler bulunuyor. Komisyonda kabul edilen ancak Genel Kurul'a indirilmeyen 9. Yargı Paketi'nin öncelikli olarak yasalaştırılması beklenirken, iktidarın yeni bir yargı paketi hazırlığında olduğu da belirtiliyor. Yeni yargı paketinde "infaz düzenlemesi" ile tepkiler nedeniyle 9. Yargı Paketi'nden çıkarılan "etki ajanlığının" yer alacağı kaydediliyor.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni dönemin önemli gündem maddelerinden biri yeni anayasa olacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasaya ilişkin geçtiğimiz dönemde Meclis'teki siyasi partileri ziyaret etmişti. Kurtulmuş, yeni anayasanın usul ve esaslarını görüşmek için parti turlarına bugünden itibaren tekrar başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yeni anayasa için Meclis'in yeni yasama yılına işaret etmişti.

EKONOMİ İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ

Meclis'in yeni yasama yılında en önemli gündemi ekonomi olacak. Bu hafta Meclis gündemine ekonomik düzenlemeleri içeren yeni bir yasa teklifinin sunulması bekleniyor. Teklifte ekonomide kayıt dışılıkla mücadelede yeni tedbirlerin yer alacağı belirtiliyor.

RUHSATSIZ SİLAHLARA İLİŞKİN DÜZENLEME

Son dönemde artan bireysel silahlanma ve ruhsatsız silahlarla ilgili bir düzenlemenin de yeni yasama döneminde Meclis'e sunulacağı ifade ediliyor. Teklifle, ruhsatsız silahlara ilişkin cezaların ağırlaştırılacağı ve silah parçalarını ayrı ayrı toplayıp birleştirerek silah yapanlara veya parçalarını taşıyanlara ağır cezalar getirilmesi öngörülüyor.

REKABET YASA TEKLİFİ

Dijital platformları düzenleyecek olan rekabet yasa teklifinin de TBMM gündemine getirilmesi gündemde. Dijital vergi kaybının düşürülmesini öngören düzenleme ile Amazon, Facebook, X, Starlink gibi şirketlerin piyasayı kontrol etmelerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geçen yasama yılında komisyonda kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da değişiklik teklif, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek teklifler arasında yer alıyor.

ETKİ AJANLIĞI YENİ YARGI PAKETİNDE YER ALACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimin ilk haftasında Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni açıklayacağı, bununla birlikte iktidarın yeni bir yargı paketi hazırlığında olacağı, bu nedenle "infaz düzenlemesi, etki ajanlığı" gibi konuların yeni yargı paketinde yer alacağı kaydediliyor. Uyuşturucu, kadına ve çocuğa yönelik şiddet, istismar, terör suçlarını dışarıda bırakacak şekilde bir infaz indirimi düzenlemesi üzerinde çalışıldığı belirtiliyor.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR TBMM'NİN GÜNDEMİNDE

Yeni dönemde çocuk suçları, çocuğa yönelik istismarın önlenmesine ilişkin bir araştırma komisyonunun kurulacağı ifade ediliyor.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

TBMM'nin önemli gündem maddelerinden biri de 2025 yılı bütçesi olacak. Bütçenin ekim ayı ortalarında TBMM'ye sunulması ve kasım ayında da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Bütçe, 31 Aralık tarihine kadar TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştıracak.

DEVA-GELECEK PARTİSİ'NİN BİRLEŞMESİ GÜNDEMDE

Meclis'te Saadet Partisi ile grubu bulunan Gelecek Partisi'nin de DEVA partisi ile grup kurması gündemde. Saadet Partisi'nin de grup kurma fikrine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. DEVA ve Gelecek Partisi'nin Meclis'te grup kurması durumunda DEVA Partisi de bu dönem Genel Kurul'da söz sahibi olacak.

GENEL KURUL'DA ACİL DURUM BUTONU

Geçen dönem TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmesi sırasında fenalaşarak yere yığılan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e ilk müdahaleyi sağlıkçı milletvekilleri yapmıştı, Bitmez hastaneye kaldırılmış ancak yaşama tutunamamıştı. Genel Kurul'da rahatsızlanan milletvekilleri için de Başkanlık Divanı bölümüne tıbbi müdahaleleri hızlandırmak için acil durum butonu yerleştirildi. Meclis başkanvekilinin kullanacağı butonla sağlık ekipleri içeri girip müdahalede bulunacak. TBMM'de yaşanan kavgalar ve tartışmalara yönelik çeşitli önlemler de bu dönemde devreye sokulacak. Genel Kurul'da meydana gelebilecek fiziksel kavgaların önlenmesi amacıyla kürsüye inen basamaklardaki sivri köşeler yontuldu.