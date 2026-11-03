TBMM KİT Komisyonunda MKE'nin cirosu 1,6 milyar dolar olarak açıklandı

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TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda, Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ) ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketinin (ASFAT) 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesapları görüşüldü.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Komisyon'daki sunumunda, Mke'nin, Türkiye'nin savunma gücüne katkısını sürekli artırdığını anlattı.

Şirketin yeni tesislerle kapasitesini büyüttüğünü söyleyen Kavaklıoğlu, söz konusu tesisler hakkında bilgi verdi.

Kavaklıoğlu, ihracatı yeni pazarlarla genişletmek ve mevcut işbirliklerini güçlendirmek üzere çalışmaların sürdüğünü aktararak, "Bu çerçevede Azerbaycan'da kurduğumuz Makine Kimya Azerbaijan (MKA) şirketinin ardından, Mısır'da Zafer şirketini kurarak uluslararası yapılanmamızı da geliştiriyoruz." diye konuştu.

Mke Genel Müdürü İlhami Keleş ise sunumunda, Mke'nin 8 ilde faaliyet yürüttüğünü belirterek, bu illerdeki fabrikalarda gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

Şirketin insan kaynağının 2023-2026 döneminde yüzde 40 arttığını bildiren Keleş, "Şu anda halihazırda yüzde 37'si 'beyaz yaka', yüzde 63'ü 'mavi yaka' olmak üzere 5 bin 121 çalışan ile faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Keleş, şirketin mühendis sayısındaki artışa da dikkati çekerek, genel mühendis sayısında yüzde 331, AR-GE mühendisi sayısında ise yüzde 437'lik artış sağlandığını belirtti.

Mke'nin kendi silahını ve mühimmatını üreten ve geliştiren bir firmadan, kendi teknolojisini geliştiren bir firmaya evrildiğine işaret eden Keleş, bunun için farklı şehirlerde araştırma merkezleri açtıklarını söyledi.

Şirketin yatırımları hakkında Komisyon'a bilgi veren Keleş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023-2027 dönemini kapsayacak şekilde 1,5 milyar dolarlık yatırım süreci yürütüyoruz. Bunların aşağı yukarı yüzde 90'ı 2 ay sonra 1 Ocak 2027 itibarıyla tamamlanmış olacak. 1 Ocak 2027 itibarıyla kısmetse 40'a yakın tesisi aynı anda açmış olacağız. Bunların bir kısmı ufaktan devreye girmeye başladı ve devreye alma süreçleri de devam ediyor. 2027 yılına yeni yatırımlar devreye alınmış olarak giriyor olacağız."

Keleş, Kırıkkale'deki Hüseyin Kahya Üretim Tesisleri ile Türkiye'nin patlayıcı ham maddelerinde dışa bağımlılığının tamamen ortadan kalkacağının altını çizdi.

Mke'nin cirosuna ilişkin konuşan Keleş, "Ciromuzu 470 milyon dolardan 1,6 milyar dolara yükselttik." dedi.

Keleş, imzalanmış toplam sözleşme tutarının 9,9 milyar dolara çıktığını, bunun 1,5 milyar dolarının ise yurt dışı sözleşmelerden oluştuğunu bildirdi.

Şirketin ihracat yaptığı ülke sayısının 106'ya yükseldiğini ve buna yeni ülkeler eklendiğini anlatan Keleş, Türkiye'nin savunma sanayisi ihracatındaki politikasının önlerini açtığına dikkati çekti.

Keleş, "Bu nedenledir ki Mke, tarihinde ilk defa 'dünyanın en büyük 100 savunma şirketi' arasına 84. sıradan girdi, şimdi 81. sırada. İnşallah yükselerek devam ediyor olacağız. Yani MKE artık dünyanın 100 büyük şirketinden birisi." şeklinde konuştu.

"Ciromuz 45 milyar liraya ulaştı"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, ASFAT'ın 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin hesaplarının görüşüldüğü Komisyon'da sunum yaptı.

Heybet, şirketin, kuruluş amacına uygun şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyaçlarını, başta askeri fabrikalar ve tersanelerin imkan ve kabiliyetlerini kullanarak en hızlı ve en verimli şekilde karşıladığını anlattı.

Şirketin aynı zamanda dost ve müttefik ülke silahlı kuvvetlerine destek olmak ile ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedeflediğini kaydeden Heybet, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Heybet, ASFAT'ın savunma sanayisinin önemli kurumlarından biri haline geldiğine işaret ederek, "2026 yılında da bu gelişimini güçlü bir performansla sürdürmüş ve yüzde 60'ı ihracat gelirlerinden olmak üzere toplam 45 milyar lira ciroya ulaşmıştır. Bu rakamlar, ASFAT'ın Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra ülkemizin savunma sanayisi ürün ve kabiliyetlerini uluslararası pazarlara taşıyan önemli bir kuruluş haline geldiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Şirketin yürüttüğü uluslararası projelere ilişkin de bilgi veren Heybet, ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen açık deniz karakol gemisinin Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmesiyle Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeye bu sınıfta gemi ihracatı gerçekleştirdiğini kaydetti.

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş, ülke genelindeki 27 askeri fabrika ve tersaneyle faaliyetlerini sürdürdüklerini anlattı.

İlbaş, şirketin çok sayıda ürün geliştirdiğini bildirerek, "Geçtiğimiz yıla nazaran bu sene ürün sayımızı 2 katına çıkardık. ASFAT olarak 80 civarında ürünümüz var." ifadelerini kullandı.

Deniz tarafının en güçlü oldukları alanlardan biri olduğunu aktaran İlbaş, "Geçtiğimiz yıl Türkiye'de savunma sanayisi ihracatçıları içerisinde deniz tarafında ASFAT birinci olmuştur. Bu seneki ihracatımız çok daha fazla." dedi.

İlbaş, tersanelerin modernizasyonu konusunda da ciddi projeler yürüttüklerini de aktardı.

Kaynak: AA