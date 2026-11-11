TBMM Genel Kurulu toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Yusuf Beyazıt'ın başkanlığında toplandı.

Beyazıt, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline gündem dışı söz verdi.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Mersin'de çiftçilerin yaşadığı sorunlara dair Mersin Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulunun yaptığı açıklamayı işaret ederek, üreticinin maliyetleri karşılayamadığını, pazarlama konusunda da sorunlar yaşadığını kaydetti. Kocamaz "Üreticimiz sadaka istemiyor, 'destek' adı altında geçici çözümlerle ayakta tutulmak istemiyor, ürettiği ürünün gerçek değerinden satılmasını istiyor." diye konuştu.

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, Gümüşhane'nin üretim potansiyeline sahip olduğunu ancak bu potansiyelin değerlendirilmesi için üretimin desteklenmesi, yatırımın önünün açılması ve sanayinin Anadolu'ya yayılmasının gerektiğini dile getirdi. Bu kapsamda önerilerini sıralayan Küçük, "Büyükşehirlerdeki sanayi tesislerinin Anadolu'ya taşınması, teşvik edilmesi, ücretsiz veya uygun koşullarda arsa tahsisi, vergi, sigorta primi ve istihdam destekleri sağlanmalıdır. Gümüşhane de bu programın öncelikli illeri arasında yer almalıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Ardahan Milletvekili Kaan Koç, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 82. yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, sürgünde açlık, hastalık ve soğuktan binlerce insanın hayatını kaybettiğini anlattı.

Ahıska Türklerinin acılarını unutmadıkları gibi taleplerini de unutmayacaklarını bildiren Koç, şunları kaydetti:

"Sürgünün 82. yıl dönümünde yollarda, vagonlarda ve gurbet ellerde kaybettiğimiz bütün canları rahmetle anıyorum. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ahıskalı kardeşlerimizin yanında durmaya, haklı davalarını her platformda gür sesle savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA