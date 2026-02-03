TBMM Genel Kurulu'nda, 'TÜİK' tartışması

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, milletvekilleri arasında, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin tartışma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık konuşmaların ardından siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündem üzerine yaptığı açıklamalar bölümüne geçildi. Bu bölümde konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "TÜİK enflasyon oranlarını açıkladı. Ocak ayı enflasyonu? 4,84. Peki, ben bu TÜİK'e sormak istiyorum; Kasım ayında 0,87, aralık ayında ise 0,89 açıkladınız, ne değişti? Ben size, 'Milletin cebine el uzatıyorsunuz', 'Emekliyi dolandırıyorsun', 'Bu halkın, emeklinin, memurun hakkına ihanet ediyorsun' dediğimde bana dava açtınız. Kasım ve aralık ayına göre TÜİK emeklinin, memurun zammını belirledi, onların cebine el uzattı. Ben buradan soruyorum. Aynaya, emeklinin, memurun yüzüne bakacak yüzü var mı bu TÜİK'in?" ifadelerini kullandı.

'TÜİK SAHTE VERİ ORTAYA KOYMUYOR'

Ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Başarır'a cevap verdi. Akbaşoğlu, TÜİK'in sahte veri ortaya koymadığını belirterek, "TÜİK'e hiç kimse talimat vermiyor. TÜİK çalışma düzeni içerisinde bu konuda paylaşımlarını net bir şekilde bütün kamuoyuyla paylaşıyor. Dolayısıyla bütün uygulamalara baktığımızda; asgari ücret görüşmeleri ve ocak başında memurlara yapılan zamlarla ilgili bunun piyasalara yansımasının hep beraber muhatabı olarak, bu konulara vakıf olmak gerekiyor. TÜİK bu verileri paylaşarak vatandaşlarımıza dönük bu bilgileri ortaya koyduğu halde, TÜİK üzerinden hem devletin verilerine hem de Sayın Mehmet Şimşek'e dönük bu eleştirileri reddettiğimizi ifade etmek isterim. Ayrıca biz emeklilerimizle ilgili bir kanun teklifi ortaya koyduk ve bu konuda 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselttik. Yarın itibarıyla bu farklar bütün emekçilerimizin hesaplarına geçmiş olacak" diye konuştu.

'SOKAĞA ÇIK BAKALIM, EMEKLİ SENİN PAÇANA NASIL YAPIŞIYOR'

Sataşma olduğunu ifade ederek söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sayın Akbaşoğlu diyor ki, 'Emeklinin durumunu düzelteceğimiz için paçanız tutuştu.' Vallahi, sen emeklinin durumunu düzelt, benim paçam tutuşmaz ama bir sokağa çık bakalım, senin paçana, yakana o emekli nasıl yapışıyor. Hadi bakalım çık, geliyorum. Enflasyon arttı, zam geldi, kira arttı, açlık var, 'Gabar'da petrol bulduk.' Güzel. İnsanlar geçinemiyor, banka faizleri artmış, insanlar icrada, 'Doğal gaz bulduk.' Güzel. Ya, kardeşim, Gabar'da petrol bulduğunuzda bu benzin, mazot 10 liraydı, şimdi 60 lira olmuş, ne konuşuyorsunuz siz? Siz doğal gaz bulduğunuzda, müjde verdiğinizde 100 lira olan fatura bugün 2 bin 500 lira olmuş, ne konuşuyorsunuz be?" dedi.

'AKP VE TÜİK TOPLUMUN AKLIYLA ALAY EDİYOR'

Milletvekilleri arasında sataşmalar yaşanırken konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Ben Sayın Akbaşoğlu'nun birçok konuşmasını dinledim ama sanırım hayatında en zorlandığı konuşmalardan birini yaptı. Çünkü bir manipülasyon kurumunu, TÜİK'i savunmak öyle kolay bir şey değil. O anlamıyla kem küm etti. Meseleyi Gabar'a bağlayıp işin içinden çıkmaya çalıştı ama hakikat öyle değil. Bakın AKP de TÜİK de bizim ve toplumun aklıyla alay ediyor. TÜİK'i artık siyasi emellerinizin bir aracı olarak kullanmaktan vazgeçin. İşçiyi ve emekçiyi, aynı zamanda asgari ücretliyi TÜİK üzerinden eziyorsunuz. TÜİK devletin kurumu, AKP'nin kurumu değil bunu anlayın. Cebinden çaldığınız her kuruş sizin burnunuzdan gelecek" değerlendirmesinde bulundu.

'ENFLASYONU 2027'DE TEK HANELİ RAKAMA İNDİRECEĞİZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Başarır ile DEM Partili Koçyiğit'e cevaben, "Küresel pandeminin etkileri ve gerçekten 6 Şubat depreminde 850 bine yakın konutun, iş yerinin zarar görmesi, bunun süratle ayağa kaldırılmasıyla ilgili çabalar ve bunların sebebiyet verdiği enflasyon tabii ki hayat pahalılığına sebebiyet verdi. Biz geçen yıllarda yüzde 70'lerde olan enflasyonu yüzde 30'a indirdik, bu yıl yüzde 20'nin altına indireceğiz, 2027'de tek haneli rakama indireceğiz. Bu hem yeni kaynakların ortaya konulmasıyla beraber insanlarımızı çok daha iyi bir noktaya ulaştıracağız. Bu yaklaşımımdan niçin rahatsız oluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

'TÜİK'E MİLLETİN GÜVENMESİNİ SAĞLAMAK ZORUNDASINIZ'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz da toplumun TÜİK rakamlarına güvenmediğini kaydederek, "Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine milletin güvenmesini siz sağlamak zorundasınız. Sayın Akbaşoğlu'nun bütün konuşmalarında ve beden dilini de dikkate aldığımızda sadece şunu görüyorum. Sayın Akbaşoğlu, emin olun, bizler sizleri seviyoruz. Ancak sizler TÜİK'i ve TÜİK'in hatalarını, sizler Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanının tutumunu, sizler, şahsınız Grup Başkan Vekili olarak bakanlarınızın ifade edemediklerini burada müdafaa etmeye çalışıyorsunuz. Bunun sizler için de zor olduğunun farkındayız ama inanın, ne millet için ne bizler için bir anlam ifade etmiyor" diye konuştu.

'TÜİK DEVLETİN SAYGIN BİR KURUMU'

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun sataşma nedeniyle söz istemesi Genel Kurul'da gerginliğe yol açtı. Meclis Başkanvekili Bingöl ve muhalefet milletvekilleri sataşma olmadığını belirtirken Akbaşoğlu söz istemeye devam etti. Akbaşoğlu, "Ben İnanmadığım hiçbir şeyi bu kürsüden, bu mikrofondan, bu Meclis kürsüsünden hiçbir zaman söylemedim; inandıklarımı söylüyorum. TÜİK, AK Parti'nin bir kurumu değil. Bu devletin saygın bir kurumu olan TÜİK'i, orada çalışanları bu konuda rencide etmek hiç kimsenin yararına değil, hepimiz bunu gözetmeliyiz" dedi.

GENEL KURUL ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yaşanan tartışmanın ardından Genel Kurul çalışmalarına devam etti.