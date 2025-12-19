TBMM Genel Kurulu'nda 2026 yılı bütçesinin maddeleri görüşülüyor

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 11. maddesi kabul edildi.

Genel Kurul'da milletvekilleri, 11. madde üzerinde söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, bütçenin milletin hiçbir beklentisini karşılamadığını, bunun için de iktidar partisi milletvekillerinin bütçeyi savunurken içeriğini savunamadığını, bütçenin içeriğinin boş olduğunu öne sürdü.

AK Parti'nin 25 yıllık başarı hikayesinin "kim daha çok Atatürkçü?" yarışmasından öteye geçmediğini iddia eden Çalışkan, "Çünkü bu arkadaşların savunacağı bir şey yok. 25'inci yılın sonu AK Parti'nin ideolojik olarak iflasıdır. Bu milletin değerlerinden kopuşudur. Burada başörtüsünü savunmanın kimlere kaldığını görüyorsunuz." diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, DEM Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmaları kapsamında hazırladığı raporu eleştirdi.

Toktaş, raporda Anayasa'nın 42. 66. ve 127. maddelerinde değişiklik istendiğini, ana dilde eğitim ve Anayasa'da yer alan vatandaşlık tanımından Türklüğün çıkarılmasının talep edildiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Toktaş, terör örgütü PKK'nın silahla elde edemediğini "barış güvercini" kostümüyle almaya çalıştığını iddia etti.

DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, hükümetin iklim kriziyle ilgili tespitler yaptığını ancak bu krize uygun bir strateji geliştiremediğini ileri sürdü.

CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, bütçenin oluşmasında en önemli kalemin halkın ödediği vergiler olduğunu ancak bütçede vatandaşın ödediği vergilerin karşılığını alamadığını savundu.

Hükümetin politikalarını eleştiren Coşar, "Türkiye, 2025 İnsan Hakları Özgürlük Endeksi'nde 164 ülke içinde 130. sırada. Dünya basın özgürlüğünde 180 ülke içinde 159. sırada. 38 OECD ülkesi arasında yargıya güven sıralamasında 36. sıradayız. Enflasyonda OECD ve Avrupa ülkeleri arasında birinciyiz. Gıda enflasyonunda OECD ülkeleri içerisinde açık ara zirvedeyiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, 2026 yılı bütçesinin Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracata dayalı kalkınma azminin açık ve kararlı bir ifadesi olduğunu söyledi.

Küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı bir dönemden geçtiklerini aktaran Tin, "Finansmana erişimin kolaylaştığı, ticarette dengelerin yeniden şekillendiği bu süreçte ülkeler arasındaki farkı ortaya koyan temel unsur kaynaklarını nasıl yönettikleridir. Güçlü ülkeler finansman imkanlarını, üretimi büyütmek, yatırımı arttırmak ve ihracatı güçlendirmek için kullanırlar. Türkiye olarak biz de tam bunu yapıyoruz." dedi.

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, iç ve dış ekonomik dengelerinin hassaslaştığı, küresel risklerin arttığı bir dönemde, borçlanma politikalarının şeffaf, ölçülü ve sürdürülebilir olmasının devlet maliyesinin istikrarı açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Sedef, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biri olan terörle mücadelesini bugün tarihi bir eşiğe taşıdığını söyledi.

Partisinin "Terörsüz Türkiye" hedefini siyasi bir tercih değil, milli bir hamle olarak gördüğünü aktaran Sedef, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıllar boyunca ocaklar söndü, anneler ağladı, nice yiğit evlatlar şehadet şerbetini içti. Bugün gelinen noktada, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi, devlet aklının tavizsiz duruşu ve Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesi ortadadır. Bu süreç, ne pazarlıktır ne müzakeredir. Bu süreç terörün sonlandırılması sürecidir. Terörsüz bir Türkiye, sadece güvenli bir ülke değil aynı zamanda güçlü bir ekonomi, huzurlu bir toplum ve geleceğe güvenle bakan bir gençlik demektir."

Şahsı adına söz alan AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, bu toprakların Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na kadar ortak bir mücadeleyle herkesin vatanı haline geldiğini söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle TBMM'de kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonunun çalışmalarına değinen Kılıç, "Bize düşen görev, farklılığımızı bir ayrışma sebebi değil bir zenginlik olarak görmektir. Bugün artık yeni bir dönemin kapısı aralanıyor. Bu kapının anahtarı bu yüce Meclis'in elindedir. İnanıyorum ki bu Meclis 50 yıllık bir çatışmayı ve huzursuzluğu sona erdirecek ve iradesini ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Sosyal yardım kalemlerimizi 4 kalemden 58'e yükselttik"

Konuşmaların ardından Genel Kurul'da soru cevap bölümüne geçildi.

Milletvekillerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu bütçenin kadınları koruyan bir bütçe olduğunu, 2026'da kadınlar için 287 milyar 36 milyon lira ayrıldığını, bu rakamın Bakanlığın bütçesinin yüzde 53'üne tekabül ettiğini aktardı.

Göktaş, şunları kaydetti:

"2022 bütçesinde kadın erkek eşitliğine duyarlı 39 gösterge bulunuyorken 2026 bütçesinde bu sayıyı 60'a yükselttik. Böylece OECD'nin eşitlik temelli bütçeleme uygulayan 23 ülkesinden biri olduk. Kadına ayrılan bütçeyi tek bir kalemde sığdırmak doğru bir yaklaşım değil. Zira eşitlik temelli bütçeleme, aslında birçok bakanlığın kadınları güçlendirmeye yönelik de projelerini ele aldığını özellikle ifade etmek isterim. Dolayısıyla kadınları gözeten, önceleyen bu yaklaşımımızı sadece kendi bakanlığımızın bütçesinde değil, bütün bütçeleri de doğru okuyarak kadınları güçlendirmeye yönelik okumakta fayda var."

Göktaş, 81 ilde valiliklerin koordinasyonunda Kadınları Güçlendirme Koordinasyon Kuruları oluşturduklarını anımsatarak, bölgesel hassasiyetleri ele alarak kadınları iş gücünde, eğitimde, sosyal hayatta, sağlıkta, sanayide her alanda güçlendirmeye yönelik stratejileri, eylem planları yürütmeye başladıklarını kaydetti.

Kadınları destekleyen, gözeten ve önceleyen bir yaklaşımla hareket ettiklerini vurgulayan Göktaş, "Son 23 yılda sosyal yardım kalemlerimizi 4 kalemden 58'e yükselttik." dedi.

Sosyal yardımlarla ilgili aktarılan bazı rakamların şişirildiğine dikkati çeken Göktaş, bu yardımları stratejik ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaştıklarını, ihtiyaç sahibi her vatandaşın yanında olduklarını belirtti.

AK Parti hükümetlerinin 23 yıldır vatandaşların refahını arttıracak her türlü politikaların ve projenin öncüsü olduğunu belirten Göktaş, "Sosyal yardımlarla sadece ailelere destek olmuyoruz. Sosyal yardımlardan faydalananların yüzde 82'si çalışamayacak durumda olan, evinde engellisi, yaşlısı olan vatandaşlarımız. Çalışabilecek durumda olanları ise İŞ-KUR'la yürüttüğümüz projeler kapsamında güçlendiriyoruz, hayata kazandırıyoruz. Sosyal yardım sistemimiz dünyada örnek gösterilen bir sistem." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 11. maddesi kabul edildi.