TBMM Genel Kurulu, KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve fiyat artışı sorununu ele alacak
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TBMM Genel Kurulu, CHP'nin önergesi üzerine KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı sorununu ele almak üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda genel görüşmeler başladı ve ilk sözü Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ aldı.
TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.
Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Adan, yapılan elektronik yoklamada, toplantı yeter sayısının bulunduğunu belirterek, genel görüşme önergesi üzerinde ön görüşmelerin başlayacağını söyledi.
Önerge üzerinde ilk sözü, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ aldı.