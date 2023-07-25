TBMM Genel Kurulu, KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve fiyat artışı sorununu ele alacak

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin önergesi üzerine KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı sorununu ele almak üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda genel görüşmeler başladı ve ilk sözü Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ aldı.