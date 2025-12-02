Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Milletimizin birliği, dirliği ve şehitlerimizin aziz hatırası çerçevesinde terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bir bölge hedefini kararlı bir şekilde sürdüreceğiz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine bazı kurumların bürokratlarının katılmamasını eleştirdi.

Komisyonda tüm partilerin oybirliğiyle kabul edilen önergeyle üst düzey bürokratların ücretlerine ciddi bir zam yapıldığını anlatan Özdağ, "Bunun düzeltilmesi için Yeni Yol olarak Genel Kurul'da önerge vereceğiz. Müfettişlere, uzmanlara, denetçilere tamam ama üst bürokratların maaşlarının bu şekilde bir zamla taltif edilmesini doğru bulmuyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Türkiye'de yaşayan Roman vatandaşların ayrımcılığa uğradığını ve dışlandığını öne sürerek, Romanların talep ve beklentilerinin giderilmesi gerektiğini söyledi.

TÜİK tarafından açıklanan Türkiye'nin bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini eleştiren Temelli, "Sanayi üretim endeksi düşüyor, kapasite kullanım oranı düşüyor, tarımda yüzde 13 küçülme var ama Türkiye büyümüş." diye konuştu.

Temelli, çocuk işçiliğinin sonlandırılması gerektiğini belirterek, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) projelerini eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i ve parti organlarına seçilenleri tebrik etti.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan hapis cezası verilen Fatih Altaylı'yı ve Gezi Parkı davası hükümlüsü Tayfun Kahraman'ı, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret ettiğini anlatan Kavuncu, Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin verdiği kararların uygulanması gerektiğini söyledi.

Kavuncu, Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Fatih Altaylı'nın yargılama süreçlerine ilişkin eleştirilerde bulundu.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin geçen hafta Türkiye'ye geldiğini anımsatan Kavuncu, "Gerek Papa ziyaretinde gerekse Barzani ziyaretinde aydınlatılması gereken noktalar var." şeklinde konuştu.

"Milli teknolojiler Türk mühendisliğinin ve azminin zaferidir"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeniden CHP Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i kutladı, vefat eden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Fergani Uzay tarafından tamamen milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı (YTA) FGN-TUG-S01'in uzaydaki görevine başladığını anımsatan Akçay, "Türkiye uzay liginde kritik bir eşiği daha aşmıştır. Bu adım sadece teknik bir başarı değil, stratejik bağımsızlığımızın yörüngedeki teminatıdır." dedi.

Bayraktar KIZILELMA'nın havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olduğunu hatırlatan Akçay, "Görülmeden gören, vurulmadan vuran bu milli teknolojiler Türk mühendisliğinin ve azminin zaferidir. Baykar'dan Fergani'ye, ASELSAN'dan TÜBİTAK SAGE'ye kadar imzamızı gökyüzüne ve uzaya atan tüm vatan evlatlarını MHP adına yürekten tebrik ediyorum." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin ve Meclis'in gündeminin, insanların yaşadığı sıkıntıları karşılamadığını ileri sürdü.

İcra dairelerinde dosya sayısının 9 milyon 661 bine yükseldiğini, Kasım ayında açlık sınırının 29 bin 828 lira, yoksulluk sınırının 97 bin lira olduğunu iddia eden Başarır, "İşsizler ordusu son bir yılda 776 bin kişi artmış, toplam işsiz sayısı 12 milyon 41 bin kişiye yükselmiş. Felaket bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün de asgari ücret komisyonu toplanmıyor. Merak ediyorum, asgari ücret zammı ne olacak, yılbaşında emekli zammını ne yapacağız? Uzun süredir Meclis'te bütçe tartışılırken bunlarla ilgili en küçük bir destek ve ışık göremedik. Türkiye'nin, Meclisin ve bütçenin gerçek gündemi yoksulluktur, işsizliktir. Bunu konuşmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, gazeteci Fatih Altaylı'nın sağlık sorunları bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

"Ortak geleceği, emin adımlarla ve hep beraber inşa edeceğiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nın Türk demokrasisi açısından hayırlara vesile olması temennisinde bulundu, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.

Savunma sanayi alanında çok önemli bir başarıya tanık olduklarını dile getiren Gül, Bayraktar KIZILELMA'nın havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vurduğunu anımsattı. Gül, "Bayraktar KIZILELMA'nın hedefi vurması, 'yapamazsınız' diyenlere milletimizin verdiği çok önemli bir cevap niteliğindedir." ifadesini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik açıklamalarda bulunan Gül, son 50 yılını terörle mücadele ederek geçiren Türkiye'nin, artık bir başarıyı neticeye kavuşturma noktasında önemli bir süreci başlattığını vurguladı. Gül, şunları kaydetti:

"Kararlı bir şekilde ülkemizin bağımsızlığına, birliğine, huzuruna kast etmek isteyenlere karşı daha güçlü bir dayanışmayla, kardeşlikle geleceğe güçlü ve emin adımlarla yürüme noktasında önemli bir süreci ifa ediyoruz. Bu coğrafyada 86 milyonun kardeş, bir ve beraber olduğu ortak geleceği, emin adımlarla ve hep beraber inşa edeceğiz. Bu sürecin başarısız olması, silahların tekrar devam etmesi için gayret eden, çabaları sabote etmeye yönelik dil kullananları milletimiz asla tasvip etmemektedir. Milletimizin birliği, dirliği ve şehitlerimizin aziz hatırası çerçevesinde terörsüz bir Türkiye ve terörsüz bir bölge hedefini kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."