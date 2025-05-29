Ak Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin 2026'da Sakarya Gaz Sahasında üretime başlayacağını belirterek, "Günlük 20 milyon metreküplük üretim kapasitesiyle 8 milyon hanemiz doğal gaz ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılayacak. Denizin 161 kilometre açıklarında, 2 bin 200 metre derinlikte üretim yapacak bu dev proje, Türkiye'nin yer altı kaynaklarına hakimiyetini ve stratejik vizyonunu oluşturacak." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen, İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünü kutlayarak, fethi mümkün kılan en büyük gücün sadece toplar ve ordunun gücü olmadığını, Fatih Sultan Mehmet'in sıra dışı kişiliği ve entelektüel birikimi olduğunu söyledi.

Ekmen, kadim şehir İstanbul'un ne yazık ki rant alanına dönüştürüldüğünü, tarihi dokunun yok edildiğini, yeşil alanlarının talan edildiğini ileri sürdü.

İsrail Büyükelçiliği önünde geçen hafta Gazze'de devam eden soykırım aleyhine eylemler olduğunu ve bu eylemlerde bazı kadın eylemcilerin açıkça şiddete maruz kaldığını iddia eden Ekmen, bu olaya tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise Meclis'te görüşülecek torba yasanın içerisinde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Diyanet Vakfının bazı harcamalarının denetim dışı kalmasına ilişkin düzenlemeler olduğunu ve bu durumla ilgili kaygılar taşıdıklarını söyledi.

Çömez, Diyanet Vakfının Washington'da yaptırdığı müştemilatla ilgili araştırmalar yaptığını, müştemilatın 90 milyon dolara mal olduğunu, bir yıllık 700 bin dolar personel gideri bulunduğunu öğrendiğini belirterek, Türkiye'de insanların açlık ve sefalette yaşadığını, bu masrafın hesabını sormak zorunda olduklarını ifade etti.

MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç da 29 Mayıs 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusu tarafından fethedilerek Türk toprağı olan İstanbul'un fethinin 572. yılını kutladıklarını söyledi.

Kılıç, seçim bölgesi Nevşehir'in saklı hazinelerinden Nevşehir tuzundan bahsetmek istediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Nevşehir tuzu sadece doğal kaynak değil, katkısızlığı, yüksek mineral yapısı ve insan sağlığına faydalı içeriğiyle Türkiye'nin en nitelikli tuzlarından biridir. İçeriğindeki zengin mineraller sayesinde sofralık kullanımda lezzet ve sağlık açısından üstündür. Amacımız, Nevşehir tuzunu yalnızca Türkiye'de değil dünyada da bir marka haline getirmek, bu eşsiz kaynağı hak ettiği yere taşımaktır çünkü bu topraklar bereketin, emeğin ve doğallığın harman olduğu topraklardır."

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit ise ülkede yıllardır süren çatışma ve çözümsüzlük politikalarının sonlandırılması açısından tarihi iki eşiğin aşıldığını ve yeni bir dönüm noktasında olduklarını belirtti.

Koçyiğit, barışın toplumsallaşmasını sağlamak için gereken çabayı ortaya koyduklarını ifade ederek, "Biliyorsunuz ki barış sadece silahların susmasıyla gelmez, barış adaletle, hukukla, demokratikleşmeyle, geçmişle yüzleşmeyle, toplumsal yaraların sarılmasıyla gelir. Barış, eşit yurttaşlıkla gelir. Bunları içermeyen bir barış, barış olmayacaktır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de Diyarbakır'daki surlara asılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun afişinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Emir, AK Parti Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun'a yönelik ifadelerine değinerek, "Ben asla Sayın Serap Hocamızı kıracak bir şey söylemedim. Tam tersine ilk listede 10 kişi vardı, o 10 kişiden sadece 4'ü hukukçu idi, anayasa hazırlayacaklar ya bu arkadaşlar, 10 kişi söyledi Sayın Cumhurbaşkanı, 4'ü hukukçu ve Serap Yazıcı Özbudun ilk başta vardı, sonra çıkartıldı ve tepki çekti, ben de bunu eleştirdim. 11. olarak içine koydular. Dolayısıyla Sayın Hocamızın bana bir teşekkür borcu olduğunu da düşünüyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ise bugün tarihin akışını değiştiren büyük bir zaferin yıl dönümünde olduklarını belirterek, İstanbul'un fethinin sadece fiziki anlamda bir toprak kazanımı değil, ilmin, irfanın, adaletin, hoşgörünün zaferi olduğunu söyledi.

Yenişehirlioğlu, "Bu destansı zafer sayesinde milletimizin tarih sahnesindeki yürüyüşü başka bir boyuta taşınmış, medeniyetimizin merkezine İstanbul yerleşmiştir. Bugün bizlere düşen bu emanet şehri, Fatih'in, Akşemseddin'in, Mimar Sinan'ın ruhuna yakışır şekilde yaşatmak ve ihya etmektir." dedi.

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu Osman Gazi'nin 2026'da Sakarya Gaz Sahasında üretime başlayacağını belirten Yenişehirlioğlu, "Günlük 20 milyon metreküplük üretim kapasitesiyle 8 milyon hanemiz doğal gaz ihtiyacını yerli kaynaklardan karşılayacak. Denizin 161 kilometre açıklarında, 2 bin 200 metre derinlikte üretim yapacak bu dev proje, Türkiye'nin yer altı kaynaklarına hakimiyetini ve stratejik vizyonunu oluşturacak." ifadelerini kullandı.