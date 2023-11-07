TBMM Dışişleri Komisyonu Kosova'da Görüşmeler Yaptı

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve heyeti, Kosova'da Kosova Başbakanı Albin Kurti, Meclis Başkanı Glauk Konjufca ve Dışişleri Komisyonu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler, parlamentolar arası işbirliği ve güvenlik durumu gibi konular ele alındı.

Bir dizi temasta bulunmak üzere Kosova'ya gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ve komisyon üyelerinden oluşan heyet, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Meclis Başkanı Glauk Konjufca ve Dışişleri Komisyonu ile bir araya geldi.

Ayrı ayrı gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkileri ileriye taşıma, parlamentolar arası işbirliği imkanları, ülke ve bölgedeki güvenlik durumu gibi konular ele alındı.

Oktay, temasların ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosovalı liderlerle verimli görüşmelerde bulunduklarını söyledi.

Yaptıkları görüşmelerde Kosova ile işbirliği imkanları konusunda çok ciddi fırsatlar olduğunu gördüklerini belirten Oktay, "Gerek Barış Gücü'nün komutasının bizde olduğu dönemde güvenlik ilişkilerinin geliştirilmesiyle alakalı gerek yine Kosova'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğiyle ilgili çalışmaları var. Aynı zamanda Kosova'nın uluslararası alanda tanınırlığıyla ilgili çalışmalar var. Türkiye'nin bunlara destek çalışmaları Kosova ile ilişkilerimiz son derece sıkı bu alanda." dedi.

Bağımsızlığını 2008 yılında kazanan Kosova'nın yeni bir ülke olduğuna dikkati çeken Oktay, şöyle devam etti:

"Gerek Kosova Güvenlik Güçlerinin güçlendirilmesi boyutunda yapmaya çalıştığımız katkılar ve Kosova'nın bizden talep ettiği katkıların bir an önce verilmesiyle alakalı, gerekse NATO'ya üye bir Kosova ordusunun kurulmasıyla ilgili Türkiye'den destek talepleri... Bizim zaten yine savunma sanayisi işbirliği alanlarında da çok güçlü ilişkilerimiz devam ediyor. Milli Savunma Bakanı'mız buradaydı, (Kosova) İçişleri Bakanı Türkiye'de olacak hem sınır kontrolü ile ilgili tecrübe ve bilgi paylaşımı konusunda. Kosova elinden geleni yapıyor, tüm kurumlarıyla güçlenen bir Kosova'yı burada kurmayla alakalı ve Türkiye olarak sonuna kadar biz Kosova'nın yanındayız. Kosova ile birlikte Balkanlar'daki güvenliği ve istikrarı devam ettirmeyle ilgili yolculuğumuza birlikte devam edeceğiz."

Ekonomik alanda yapılabilecek işbirliklerine de değinen Oktay, Türkiye'nin Kosova'da iş yapan yaklaşık 1300 firmasının olduğunu aktardı.

Kosova'daki iş insanlarıyla da toplantılar düzenleyeceklerini vurgulayan Oktay, "400 milyon dolarlık bir yatırımımız söz konusu ve yatırımlarda öncü ülkelerden birisiyiz. Bunun için de iş insanlarının, iş dünyasının önünün açılması, bürokratik engellerin kaldırılması, bu ticari ekonomik ilişkilerin de gelişmesine ilave katkılar sunacaktır." diye konuştu.

Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada da yürütmenin yanı sıra parlamentonun yapabileceği çok ciddi işler var, dolayısıyla bunları değerlendirdik. Spesifik anlamda yine enerji sektörü başta olmak üzere birçok alanda kendi elektrik üretimiyle alakalı ihtiyacını karşılamayla ilgili yatırım planları yoğun şekilde devam ediyor. Türkiye olarak biz buna katkı vermek istiyoruz. Türkiye'den belirli şirketlerimiz bu alanla ilgileniyor onlara hem destek talebimiz oldu hem de yine Kosova'nın yanında olduğumuzu fiilen ifade ettik."

Parlamentolar arası kurulacak işbirliği mekanizmalarıyla somut gelişmeler görmeyi umduklarını vurgulayan Oktay, ilişkilerin artarak daha da gelişeceğine inandığını söyledi.???????

Türkiye ile Kosova arasında var olan tarihi bağlara da değinen Oktay, "Cumhurbaşkanı'mızı burada bekliyorlar, bir an önce ağırlamak istiyorlar. Meclis Başkanı Türkiye'ye gelmeyi arzu etti. Biz de zaten Meclis Başkanımız adına kendilerine resmi olarak davette bulunduk. Dolayısıyla ilişkilerimiz daha da gelişerek devam edecek. Türkiye Balkanlar'da zaten tarih boyunca vardı. Kosova bizim için yabancı bir ülke veya herhangi bir ülke değil." ifadelerini kullandı.

Oktay'ın başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, 2 gün sürecek Kosova ziyareti kapsamında, Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve KDTP temsilcileri ile de görüşmeler yapacak.