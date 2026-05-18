Türkiye-Japonya ticaret hacmi hedefi 15 milyar dolar

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Japonya ile yaklaşık 6,5-7 milyar dolar olan ticaret hacmini 10-15 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, iki ülke ilişkilerinin yakın zamanda daha da büyük bir ivme kazanacağını söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu heyeti, Japonya Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Konosuke Kokuba'nın daveti üzerine Japonya'nın başkenti Tokyo'ya geldi. Oktay'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın'dan oluşan heyet, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Japonya ziyareti hakkında bilgi veren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, hem Türkiye hem de Japonya ve çevresindeki gelişmelere dikkat çekerek, "Küresel anlamdaki gelişmeler son derece yoğun ve hızlı. Bu, coğrafya gözetmeksizin ortak noktaları olan birçok ülkenin birlikte hareket etmesini zorunlu kılıyor" dedi.

Japonya-Türkiye dostluğunun çok eskiye dayandığını hatırlatan Oktay, "Bu süreçte biz hem devlet başkanları, hem hükümetler arası ilişkileri, aynı zamanda parlamenter diplomasi boyutunda da güçlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Japonya-Türkiye ilişkilerinin Ertuğrul Fırkateyni kazası sonrasında daha güçlendiğini ve bu nedenle Japonya'dan Türkiye'ye yoğun bir ilgi olduğunu vurgulayan Oktay, "İlgi yoğun. Biz bu ilginin hükümetler nezdinde, dış ticaret, savunma ve yatırımlar başta olmak üzere turizm ve teknoloji dahil birçok alana yayılmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Parlamenter diplomasi noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştireceğiz"

İki ülke arasındaki iyi ilişkilere rağmen bunun dış ticaret hacmine yansımadığına işaret eden Oktay, "Yaklaşık 6,5-7 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmi var. Bunun dengesiz bir boyutu da var. Türkiye olarak bunu dengelemek ve bir sıçrama yaşatmak istiyoruz" diye konuştu.

10-15 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmak istediklerini aktaran Oktay, Japon otomotiv devi Toyota başta olmak üzere birçok Japon firmanın Türkiye'de verimli yatırımları bulunduğunu hatırlattı. Oktay, "Türkiye'de hem Japon yatırımlarının hem Japon iş insanlarının daha yoğun şekilde bulunmasını arzu ediyoruz. 278 firmaları var. Bunun olabildiğince artırılması ve yatırımların da artırılmasını arzu ediyoruz. Son 20 yıla baktığımızda 3,1 milyar dolarlık bir yatırım var. Türkiye'nin toplam yatırım kapasitesine baktığımızda ise bunun son derece düşük olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin yatırımları içerisinde yüzde 1,5'luk bir oran. Bunun artırılması önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Bu konularda ilerleme kaydedilmesi için muhatapları ile temaslarda bulunacaklarının altını çizen Oktay, "İkili ilişkilerin geliştirilmesi boyutunda ne gerekiyorsa, parlamenter diplomasi noktasında yoğun çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Japonya-Türkiye ilişkilerinin yakın zamanda daha da büyük bir ivme kazanacağını belirten Oktay, "Biz de bu ivmeye nasıl katkıda bulunabiliriz, bunu görmek için buradayız. Ümit ediyoruz pozitif sonuçlar alırız" şeklinde konuştu.

"Turizme sadece gelir değil, kültürel etkileşim olarak bakıyoruz"

Japonya-Türkiye arasındaki turizm hacmini de artırmak istediklerini vurgulayan Oktay, "2025 yılında 160 bin civarında Japon ziyaretçi almışız. Japonya özellikle deniz, kum ve güneşten ziyade Türkiye'nin kültürel varlıklarıyla çok daha yakından ilgileniyor" diye konuştu.

Türkiye'yi ziyaret eden Japon turist sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Oktay, "Sadece gelir boyutuyla değil, iki toplum arasındaki ilişkilerin kültürel bazda daha ileriye taşınması olarak da bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Japonya'da muhteşem fırsatlar var"

Japonya'daki ticaret imkanlarına işaret ederek Türkiye'deki şirketlere seslenen Oktay, "Japonya'da muhteşem fırsatlar var. Bu fırsatların değerlendirilmesi konusuyla çok yakından ilgilenilmesi gerekiyor. Aslanın ağzından ya da midesinden de demeyelim, çok daha derinlerden o ekmeğin çıkarılıp alınması gerekiyor" dedi.

Oktay, Türk girişimcilere bu konuda gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

"Suriye konusunda tamamlayıcı bir birliktelik var"

Japonya ile Türkiye'nin üçüncü ülkeler üzerinden de işbirliği yapabileceğini hatırlatan Oktay, Suriye ve Ukrayna'yı örnek gösterdi. Rejim değişikliğinin ardından Suriye'de bir istikrar ortamının oluştuğuna işaret eden Oktay, "Suriye'nin yeniden inşası başlamış durumda. Türkiye'nin özellikle müteahhitlik alanındaki rekabetçi yapısı ve Japonya'nın finansman boyutundaki güçlü yanını ele aldığımızda, çok ciddi bir tamamlayıcı birlikteliği beraberinde getiriyor. Burada neler yapabiliriz, ona bakacağız" dedi.

Türkiye'nin Afrika'daki varlığının da önemli olduğunu vurgulayan Oktay, "Burada Japonya ile birlikte hareket edebilir miyiz, birlikte projeler geliştirebilir miyiz şeklinde bir arayış var. Birlikte neler yapabiliriz, bunu da değerlendiriyor olacağız" ifadelerini kullandı.

" Savunma, en güçlü ivmeyi yakalayabilecek bir alan"

Japonya-Türkiye arasında işbirliği potansiyeli taşıyan bir diğer alanın ise savunma olduğunu söyleyen Oktay, "Belki de en güçlü ivme ile bir çıkış yakalayabilecek bir alan" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın savunma yeteneklerini güçlendirme eğiliminde olduğuna dikkat çeken Oktay, "Burada da Türkiye'nin elde ettiği kazanımlar belli. Son dönemde bütün dünyanın ilgisi burada. EXPO 2026'da bunu gördük" dedi.

Japonya-Türkiye arasında bu konuda artan temaslara işaret eden Oktay, "Bunun çok hızlı bir şekilde projeye dönüşmesini arzu ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Oktay, temasları süresince İran konusu başta olmak üzere gerek Orta Doğu, gerekse Asya bölgesindeki gerilimlerin nasıl azaltılabileceğini ele alacaklarını da sözlerine ekledi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı