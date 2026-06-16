TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Tarım sektörü", İYİ Parti'nin "Kırmızı ve beyaz et sektörü", Dem Parti'nin "İşçi hakları" ile CHP'nin "Öğretmenler"e ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Türkiye'nin tarımsal rekabette karşılaşabileceği tehditlerin araştırılması gerektiğini söyledi.

Yaş sebze ve meyve ile zeytinyağı ihracatında önemli bir rekabet bloğunun bulunduğunu aktaran Kısacık, Türkiye'nin tarımdaki rekabete karşı teknoloji, verimlilik ve su yönetimi alanlarında yeni stratejilere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Kısacık, tarım sektörünün alarm verdiğini, Fas, Mısır ve Tunus'un, Türkiye'nin tarımsal ihracatını olumsuz etkilediğini savundu.

Türkiye'deki çiftçilerin borç batağına sürüklendiğini ileri süren Kısacık, "Çöldeki ülkeler tarımını ayağa kaldırırken Türkiye gibi bir ülkenin Mısır'a, Fas'a, Tunus'a karşı rekabetini kaybettiğini konuşuyoruz." dedi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, tarımın stratejik sektörlerin başında yer aldığını vurguladı.

Tarımın aynı zamanda milli güvenlik meselesi olduğunu ifade eden Ergun, yanlış politikalar nedeniyle tarım sektörünün zor günler yaşadığını söyledi.

Çiftçilerin yeterince desteklenmediğini savunan Ergun, tarımsal maliyetlerdeki artışın üreticilerin yükünü ağırlaştırdığını öne sürdü. Ergun, kontrolsüz ve aşırı ilaç kullanımının tarımsal ihracatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Dem Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü de çiftçinin toprağını terk ettiğini, köylünün üretimden kazanç sağlayamadığını iddia etti.

İktidarın, tarım alanında "pembe tablolar" çizdiğini ileri süren Hülakü, çiftçinin korunmadığını ve yeterince desteklenmediğini ifade etti.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, çiftçilerin emeğinin karşılığını alamadığını öne sürdü.

Tarımsal üreticilerin üretimden vazgeçtiğini savunan Dinçer, tarımsal ihracatın önünün açılmadığını, desteklemelerin yetersiz kaldığını aktardı.

Dinçer, "Tüm siyasi partiler bir olarak bu tarım konusunu ele alalım. Tarım elden gidiyor. Biz de gübre, ilaç, mazot maliyetleri çok pahalı. Tarım ürünlerindeki maliyetler yüksek ama dışarıda üretilen ürünler bizde üretilenlerden daha ucuza geliyor." diye konuştu.

"Modern sulama ve katma değerli üretim önümüzdeki dönemin önceliği olacaktır"

Ak Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, tarımın, milli bağımsızlığın temelleri arasında yer aldığını vurguladı.

Türkiye'nin verimli topraklara sahip olduğunun altını çizen Kılıç, son 23 yılda tarımsal desteklerin artırıldığını belirtti.

Kılıç, bölgede yaşanan savaşların, tarımsal üretim girdilerinde küresel ölçekte artışlara neden olduğunu kaydetti.

Üreticiyi enflasyona ve küresel krizlere ezdirmemek adına adımlar attıklarını anlatan Kılıç, "Bugün Türkiye, yaş sebze ve meyve ihracatında dünyanın en önemli aktörlerinden birisidir. Son 5 yılda tarımsal ihracatımızda artış sağlanmıştır. Modern sulama ve katma değerli üretim önümüzdeki dönemin önceliği olacaktır." şeklinde konuştu.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda CHP, Dem Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurul gündeminde değişiklik

AK Parti'nin, Genel Kurulun gündem ve çalışma saatlerine ilişkin grup önerisi ise kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul, 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek.

Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Genel Kurul gündeminin ilk sırasına, Türkiye ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de gündemin üçüncü sırasına alındı. Genel Kurul, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine bugün başlayacak.

Ankara'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin düzenleneceği hafta Genel Kurul, 7-8 ve 9 Temmuz'da çalışmayacak.

Öte yandan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın "Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin, doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına ilişkin önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündemin birinci sırasına alınan Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.