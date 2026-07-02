TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, Yeni Yol Partisinin "Esnaf ve sanatkarların sorunları", İYİ Partinin "Kömür madenciliği", DEM Partinin "NATO Zirvesi" ve CHP'nin "Sivas olayları" ile ilgili grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, ekonominin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri haline geldiğini, bu durumu gittikleri her yerde gördüklerini söyledi.

Son beş ay içerisinde 53 bin esnafın kepenk kapattığını aktaran Doğan, "Ekonomide parayı sürekli canlı tutan ve her tarafa dengeli bir şekilde o parayı taşıyan en önemli aktör, esnafımızdır. Esnafımız durursa para durur, para durursa ekonomi durur, ekonomi durursa hayat durur ki, bunun sonucu da büyük bir felaket olur." dedi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın, esnafın bu ülkenin sadece ticaret yapan kesimi değil, mahallenin hafızası, çarşının bereketi, sokağın güveni, yerel ekonominin en sağlam dayanaklarından biri olduğunu kaydetti.

Esnafın ağır ekonomik şartlar altında kaldığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Yüksek enflasyon, artan kira giderleri, enerji maliyetleri, ham madde fiyatları ve vergi yükü esnafın omuzlarına çökmüştür. Bugün vatandaş nakit kullanmaktan uzaklaşmıştır, esnaf ayakta kalmak için kartlı ödeme sistemlerine mecbur bırakılmıştır. Fakat pos komisyonları, bloke süreleri ve bankacılık masrafları esnafın alın terinden kesinti yapmaktadır. Esnaf sattığı malın bedeline hemen ulaşamamaktadır."

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, günde ortalama 354 esnafın kepenk kapattığını, esnafın perişan durumda kaldığını, büyük ölçekli esnafların büyüdüğünü, küçüklerin ise küçüldüğünü iddia etti.

CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler ise esnaf ve sanatkarların büyük bir ekonomik krizin içerisinde bulunduğunu savunarak "Çoğu esnaf BAĞ-KUR primini ödeyemiyor, günlerini borçla çevirmeye çalışıyor. Esnaf ve sanatkar evine ekmek götüremiyor, borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Bir yandan kira, enerji, ham madde ve personel maliyetleriyle mücadele ederken diğer yandan da alım gücü kalmayan piyasada nefes almaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eleştirilere cevap veren AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, esnaf ve sanatkarların bu ülkenin omurgası olduğunu, muhalefetin esnafların sorunlarını objektiflikten uzak bir şekilde değerlendirdiğini ve hükümetin esnaflara yönelik desteklerini görmezden geldiğini söyledi.

Hükümetin esnafın finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla tarihi nitelikte adımlar attığını belirten Salman, şöyle konuştu:

"Hazine faiz destekli kredilerin kapsamı sürekli genişletilmiş, kredi limitleri ekonomik şartlara göre defalarca artırılmıştır. İşletme kredilerinden yatırım kredilerine, iş yeri ediniminden ticari araç alımına kadar birçok alanda uygun maliyetli finansman imkanı sağlanmıştır. Geçmişte sınırlı imkanlarla faaliyet gösteren kredi sistemi, bugün 100 binlerce esnafımıza ulaşan güçlü bir finansman ağına dönüşmüştür. Yalnızca kredi desteğiyle yetinilmemiş, vergi düzenlemeleri, prim destekleri, hibe programları, dijital dönüşüm teşvikleri ve mesleki eğitim çalışmalarıyla da esnafımızın rekabet gücü artırılmıştır."

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda, muhalefet partilerinin grup önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından Genel Kurulda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili düzenlemeleri de içeren Uzman Erbaş Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.