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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'a İstiklal Madalyası verilişinin 99. yıl dönümünü kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş'a Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 99'uncu yıl dönümünü kutladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Harbi'nde milli birlik ve beraberlik ruhu içinde verdiği topyekun mücadeleyle destan yazan Kahramanmaraş'ımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 99'uncu yıl dönümünü kutluyor; bizlere bu gururu yaşatan şanlı ecdadımızı bir kez daha rahmetle ve minnetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Politika

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