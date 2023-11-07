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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "TBMM'de, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra almayacağız,...

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Politika Haberleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "TBMM'de, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra almayacağız, aldıklarımızı da atacağız"

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "TBMM'de, İsrail'in saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra almayacağız, aldıklarımızı da atacağız"

Kaynak: AA / Politika

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