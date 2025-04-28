TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek'te Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek Uulu ile bir araya geldi Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hem Türk dünyası hem dünya için yeni bir fırsatın ortaya çıktığını belirterek, " Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada yaklaşık 300 milyon nüfusuyla Türk dünyası, yeni bir yükselen yıldız haline gelmiştir." dedi.

Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bişkek'te, meclis binasına gelişinde Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu tarafından karşılandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek Uulu baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

Kurtulmuş, görüşmede, TBMM'yi temsilen güçlü bir heyetle ata yurdu olan Kırgızistan'da bulunmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, ev sahipliği dolayısıyla Turgunbek Uulu'ya teşekkür etti. Kurtulmuş, Kırgızistan'a gerçekleştirdiği ziyaretin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov liderliğinde iki ülke arasında var olan dostane ilişkilere katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Dünyadaki son gelişmeler çerçevesinde Türk dünyasındaki birlikteliğin önemine işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Hem Türk dünyası hem dünya için yeni bir fırsatın ortaya çıktığının altını çizmek isterim. Orta Asya'dan Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada yaklaşık 300 milyon nüfusuyla Türk dünyası, yeni bir yükselen yıldız haline gelmiştir. Genç nüfusu, yeraltı ve yerüstü kaynakları, stratejik konu itibarıyla önümüzdeki çok kutuplu, çok merkezli dünyada, Türk dünyasının ayrı bir yeri olacaktır. Bu fırsatı gayet iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Türk dünyasının bu coğrafyada varlığı, bu kadar geniş bir coğrafyada güçlenerek yoluna devam etmesi dünya barışının temin edilmesi için de önemli bir şanstır."

Kırgızistan'a, hem Türk Devletleri Teşkilatına hem Türk Devletleri Parlamenter Asamblesine (TÜRKPA) samimi destekleri dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı ve TÜRKPA'nın varlığının önemli olduğunu ve bu iki oluşumun daha ileri götürülmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki ilişkilerin her alanda güzel bir şekilde devam ettiğini belirten Kurtulmuş, ikili ticaret hacminde 5 milyar dolarlık hedefin yakalanması için eldeki imkanların seferber edilmesinin önemini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye ve Kırgızistan'ın eğitim alanındaki somut işbirliklerinden birisinin de Manas Üniversitesi olduğunu ve bu üniversitenin binlerce mezunuyla hem Kırgızistan'a hem Orta Asya ülkelerine hizmet ettiğini anımsattı.

Sapat eğitim kurumlarının Türkiye Maarif Vakfına devredilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kurtulmuş, Manas Üniversitesinin yanında Türkiye Maarif Vakfının üniversitesiyle Türk-Kırgız işbirliğinin eğitim alanında çok daha köklü hale geleceğini dile getirdi.

Yunus Emre Enstitüsünün Kırgızistan'da açılması konusunda destek isteyen Kurtulmuş, bu kurumun faaliyete başlamasıyla iki toplumun daha yakın hale geleceğini ifade etti.

"Bu ziyaret özellikle parlamentolar arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak"

Kırgızistan Meclis Başkanı Turgunbek Uulu, Kırgızistan'a resmi ziyarette bulunma davetini kabul ettiği için TBMM Başkanı Kurtulmuş'a teşekkür etti.

Kurtulmuş'un, Kırgızistan'a, 10 yıl önce Başbakan Yardımcısı olarak ziyarette bulunduğunu ve bu ziyaretin iki ülkenin ilişkilerine katkı sağladığını belirten Turgunbek Uulu, bugünkü ziyaretle ikili ve çok taraflı ilişkilerin daha da gelişeceğini ve bu ziyaretin özellikle parlamentolar arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye ve Kırgızistan arasındaki eğitim, sağlık ve askeri alanlarındaki işbirliğinin önemine dikkati çeken Turgunbek Uulu, Sapat eğitim kurumlarının Maarif Vakfına devredilmesi kapsamında eğitimin aksamadan sürdüğünü hatırlattı.

Bişkek'te Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesinin sağlık alanında önemli projelerinden olduğunu anımsatan Turgunbek Uulu, böyle bir hastaneyi kurduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Turgunbek Uulu, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından hedef olarak belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacminin gerçekleşmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ve bu kapsamında yapılması gerekenlerin olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Kurtulmuş ve Turgunbek Uulu, TBMM ile Kırgızistan Meclisi arasındaki işbirliği protokolünü imzaladı.

Turgunbek Uulu, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş ve beraberindeki parlamento heyetine Kırgızistan Meclisi Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, bazı Kırgızistan milletvekilleri ve Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev yer aldı.