TBMM Başkanı Kurtulmuş, Balıkesir Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Uluslararası sistemin ilk kurallarından birisi meşruiyettir. Bulunduğum pozisyonun ağırlığını bilerek söylüyorum. Şu anda uluslararası meşruiyetini yitirmiş bir küresel sistem söz konusudur. Bilmem neredeki çevre tahribatı için dünyayı ayağa kaldıranlar, Gazze'de on binlerce insanın ölümü karşısında sessiz kalıyor." dedi.

Kurtulmuş, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Konferans Salonu'nda düzenlenen, Balıkesir Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, emperyalizmle aynı inanç, kararlılık ve cesaretle mücadele ettiğini söyledi.

Uluslararası barışı, esenliği sağlamak için kurulan Birleşmiş Milletler'e (BM) 193 ülkenin üye olduğunu belirten Kurtulmuş, BM'nin bugün barışı ve esenliği sağlamaktan aciz bir kurum haline geldiğini anlattı.

Numan Kurtulmuş, "Şimdi önümüzde nasıl yeryüzünde emperyalist projeleri bozmak görevimiz varsa, dünyadaki yeni bir sistem arayışını da ortaya koymak, yani küresel adalet arayışına öncülük yapmak da bizim vazifemizdir." ifadesini kullandı.

Özellikle üniversitelerin, bu alanda öncü olmasını, fikir geliştirmesini ve projeleriyle dünyaya yol göstermesini ümit ettiklerini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki alanda sistemin tıkandığını, 8 milyar insanın birkaç yüz milyonunu geride bırakırsanız tamamının bir arayış içerisinde olduğunu biliyoruz. Birisi küresel, siyasal sistemde adalet arayışı ve yeni bir küresel siyasi mimari özlemidir. İkincisi ise küresel ekonomide adalet arayışı ve yeni bir mimarinin ortaya konulması ihtiyacıdır. Küresel sistemdeki adalet arayışları özellikle son dönemde yaşadığımız insanlığın büyük felaketleri karşısında bir kere daha gün yüzüne çıkmıştır. Rusya, Ukrayna arasında devam eden ve 3 yılı aşkın bir süredir yüz binlerce insanın ölümüne vesile olan savaş bugün de bitirilememiştir. Bu savaşın bitirilememesinin nedeni ne bizatihi Ukrayna, ne bizatihi Rusya'dır. Bu savaşın bitirilememesinin nedeni uluslararası sistemin artık savaşları sona erdirme yeteneğini kaybetmiş olmasıdır. Neden? Çünkü veto sisteminin olduğu bir sistem. Ne Rusya, ne Amerika, ne Çin ne diğer veto sahibi ülkeler, herhangi birisi veto ederse açık bir zulmü insanlık önleyemiyor."

"İşlemeyen bir uluslararası siyasi mimariye sahibiz"

Aynı sebeple Gazze'de yaşanan vahşetin de önlenemediğinin altını çizen Kurtulmuş, "Bunun sebebi ne Netanyahu'nun caniliği, ne İsrail'in elindeki olağanüstü güçlü silahlar, ne de bir başka ülkenin ona verdiği destektir. Bunun önlenememesinin ana sebebi işlemeyen bir uluslararası siyasi mimariye sahip olmamızdır. İsrail'e karşı Birleşmiş Milletler'de hangi veto kararını alırsanız alın, Amerika'nın vetosu soykırımın devamı için yeşil ışık niteliği taşımıştır." diye konuştu.

Kurtulmuş, bu çerçevede dünyada yeni bir adil sistemin, küresel bir siyasal mimarinin oluşabilmesi, yeryüzünde adalet dağıtamayan, güvenlik sağlayamayan ve insan onurunu koruyamayan bu sistemin değişebilmesi için herkesin canla başla çalışması gerektiğini vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyanın her gün sosyal ve geleneksel medyadan izlediği Gazze'nin, bu sistemin aynası olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Herkese, görmek istemeyen gözlere ve gönüllere bile insanlığın bittiğini ve dünya sisteminin çalışmadığını açık bir şekilde göstermektedir. Onun için diyoruz ki bu küresel adalet vizyonumuzun ilk şartı olan yeni bir siyasal mimariye başlanmalı ve insanlığın beklentisi böylece sağlanmalıdır çünkü uluslararası sistemin ilk kurallarından birisi meşruiyettir. Bulunduğum pozisyonun ağırlığını bilerek söylüyorum. Şu anda uluslararası meşruiyetini yitirmiş bir küresel sistem söz konusudur. Bilmem neredeki çevre tahribatı için dünyayı ayağa kaldıranlar, Gazze'de on binlerce insanın ölümü karşısında sessiz kalıyor. Herhangi bir şekilde tedbir geliştiremiyorsa bu sistem meşruiyetini bütünüyle yitirmiş demektir. Hep birlikte bütünüyle yitirilmiş olan bu sistem yerine vicdani bir dayanışma ile dünyanın birçok kentinde, başkentinde insanlık cephesinin onurlu insanlarının gösterdiği gibi ortak bir vicdani dayanışmayla inşallah yeni dönemin gereklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz."

"Mesele kaynakların azlığı değil, kaynakların bölüşülememesi meselesidir"

Dünyanın birçok üniversitesinde, hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda yeni sisteme alternatif bazı fikirlerin çok canlı bir şekilde ve eskisinden çok daha hızlı şekilde üretilmeye başladığını aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Yeni bir ekonomik adaletin nasıl sağlanabileceği tartışması ekonomi biliminin en temel meselelerinden birisidir. Bunlardan birisi, dünyada hiç kimse yoksulluğa ve yokluğa terk edilmemelidir çünkü dünyanın kaynakları 8 milyar insana fazla fazla yetecek ve artacak durumdadır. Mesele kaynakların azlığı değil, kaynakların bölüşülememesi meselesidir. Bunun için diyoruz ki her bir insanın onurlu bir şekilde yaşayacağı, kimsenin başkasına muhtaç olmayacağı, kimsenin yoksulluğa terk edilmeyeceği yeni formülleri bulmak zorundayız."

Kurtulmuş, son yıllarda üzerinde çok sıkça durulan adil üretim ve adil paylaşım konusunun bundan sonraki dönemde fevkalade ciddi şekilde gündeme geleceğini belirtti.

Ekonomik adalet bakımından bir başka önemli konunun iş gücüyle ilgili olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Çalışma sürelerinin kısaltılması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi. Ne yazık ki mevcut sistem, dünyadaki küresel sistem, kıtlığı, açlığı, yoksulluğu engelleyemediği için göçü de engelleyememekte. Dünyanın birçok yerinde kendi vatandaşları, kendi asli vatandaşları pahalıya çalışırken göçmenler karın tokluğuna çalıştırılmaktadır. Bu söylediklerimde Avrupa ülkelerinde bile böyledir. Bütün bunların geride bırakılması, böyle onlarca başlık üzerinde 'yeter artık biz yeni ve hakkaniyetli bir dünya sistemini kurmak için yola çıktık diye' mücadele etmemiz lazım." dedi.

"Dünyada yaşayan 8 milyarın tamamı için hakkaniyeti, adaleti ve vicdanı istiyoruz"

Numan Kurtulmuş, bir asır evvel burada Kuvayımilliye'nin ateşini ateşleyenlerin sadece kendi şehirlerinin, ülkelerinin kurtuluşu için değil, insanlığa örnek olacak büyük bir kurtuluş mücadelesi vermek için yola çıktıklarını belirterek, şu görüşleri paylaştı:

"Bu millet ülkenin her yerinde, dünyanın dört bir tarafında hiç adını duymadığı halklarla, hiç ismini duymadığı ülkelerle ilgileniyorsa oradaki adaletsizliklerle ilgileniyorsa bunun bir tane temel sebebi vardır. Çünkü bizim milletimiz sadece kendine Müslüman değildir halk tabiriyle. Biz dünyada sadece kendimiz için iyiliği, kendimiz için adaleti, kendimiz için hakkaniyeti değil, dünyada yaşayan 8 milyarın tamamı için hakkaniyeti, adaleti ve vicdanı istiyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Dün böyleydik, bugün böyleyiz. Yarın da böyle olmaya devam edeceğiz."

"Hiç kimsenin terörden bahsetmediği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz"

Türk milleti olarak duyarlılıkla, bilgi ve vicdanla yollarına devam edeceklerini dile getiren Kurtulmuş, "Önce ülkemizi çok güçlü şekilde ayağa kaldıracağız. Bölgemizi ayağa kaldıracağız. Bu ülkedeki 86 milyon vatandaşımızın birlik ve beraberlik içerisinde ileriye doğru koşar adım yürümesini temin edeceğiz. Bölgemizde huzuru ve barışı sağlayacağız. 'Terörsüz Türkiye' olarak başlattığımız bu süreç, sizi temin ederim ki sadece Türkiye'nin esenliğiyle ilgili bir mesele olmanın çok ötesindedir. Allah'ın izniyle bir daha bu memlekette birkaç sene sonra hiç kimsenin terörden ve terör örgütlerinden bahsetmediği bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz." diye konuştu.

"Terörsüz Türkiye"nin "terörsüz bir bölge" demek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Orta Doğu'yu babalarının çiftliği gibi bulan ve burada istedikleri gibi at oynatanların atlarının bir daha bu bölgeye girmemesi demektir. 'Terörsüz Türkiye' bu bölgeyi istedikleri gibi tasnif edeceklerini zannedenlere karşı birlik ruhuyla, Anadolu'nun, Mezopotamya'nın, Orta Doğu'nun bütün halklarının bir araya gelerek yani Alparslan'ın çocuklarının, Kılıçaslan'ın çocuklarının, Selahattin Eyyubi'nin çocuklarının bir araya gelerek, 'ya Allah' diyerek yeniden ayağa kalkması ve insanlığa, insanlığı öğreteceği yeni bir dönemin kapısını açmaları demektir. Allah hayırlı etsin. Allah bu millete hep birlikte, beraberlik içerisinde daha nice günlere ulaşmayı nasip etsin diyorum."

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da akademisyenlerin, Türkiye'nin geleceğini inşa ettiğini belirterek, öğrencilere de başarı ve huzur dolu bir eğitim hayatı diledi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ise üniversite olarak uluslararası başarı anlamında yükselişte olduklarını vurgulayarak, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını dilediğini söyledi.

Bu arada Prof. Dr. Oğurlu ile makamında bir araya gelen Kurtulmuş, daha sonra Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve MRS Havacılık tarafından üniversite ve sanayi işbirliğiyle öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanması amacıyla hayata geçirilen Simülasyon Merkezi'ni ziyaret etti, yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Programa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, ilçe kurum amirleri ve belediye başkanları katıldı.

