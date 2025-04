TBMM Başkanı Kurtulmuş, 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Yapay zekanın gelişmesi, insana hizmet ediyorsa, insanın varlığına katkı sunuyorsa, insanın huzur ve adaletine katkı sunuyorsa hiç şüphesiz insanidir. Dolayısıyla bizim bu çerçevede bu yüksek teknolojileri insani değerlerle yeniden gözden geçirmek, insan eksenli yeni bir dünyanın kurulabilmesi için bilimin bütün imkanlarından istifade etmek durumundayız." dedi.

Kurtulmuş, Ankara Bilim Üniversitesi tarafından ATO Congresium'da düzenlenen 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenleri ve öğrencileri tebrik etti.

İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, "Allah İstanbul'u ve Türkiye'mizi, bütün insanlığı böylesine felaketlerden korusun, muhafaza etsin." ifadesini kullandı.

İstanbul'da bu depremin hissedildiği yerlerde halkın yaşadığı panik ve korkunun her türlü tarifin üstünde olduğunu dile getiren Kurtulmuş, böylesine büyük bir tedirginliğin yaşandığı saatlerden başlayarak medya kuruluşlarında ve sosyal medyada bu tedirginliği artıracak yayınların gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Hiç şüphesiz depreme karşı halkımızı uyandırmak, alınacak tedbirleri gündeme getirmek, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızın, yerel yönetimlerimizin, şehirlerimizin gerçekten depreme dayanıklı hale gelmesi için atılacak adımları tartışmak, yani bir farkındalığı ve duyarlılığı ortaya koymak tabii ki kamu kuruluşlarının da medya kuruluşlarının da vazifesidir. Ancak zaten var olan, hala devam eden bu tedirginliği artıracak ve insanları bir telaş haline sürükleyecek yayınlardan kaçınılması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Mühim olan bu tedirginliği artırmak değil, depreme karşı farkındalığı oluşturmaktır." şeklinde konuştu.

Yapay zekayı esas alan ve Türkiye'de verimliliğin artırılması için yapılacak çalışmalara katkı sunan 7. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın önemine değinen Kurtulmuş, Türkiye'nin son yıllarda teknoloji alanında gerçekleştirdiği hamleler ve özellikle savunma sanayi alanındaki çalışmalarına dikkati çekti.

Kurtulmuş, Cumhuriyet'in ikinci asrının, "verimlilik ve teknoloji" alanında da Türkiye'nin yüzyılı olması temennisini dile getirerek, bu uğurda ortaya konulan çabaların her türlü takdirin üstünde olduğunu belirtti.

Numan Kurtulmuş, "Bu toplantı inanıyorum ki 5-10 sene sonra yapılsa o toplantının konusu yapay zeka olmayacaktır. Teknoloji yeni bir gerçekliği, yeni bir rekabet alanını ortaya koyacak ve gerçekten bu süreçlerde neler yapılabileceğini insanlık tartışacaktır." diye konuştu.

Doktora tezinde "Sanayi ötesi ekonomiler" konusunda çalışmalar yaptığını aktaran Kurtulmuş, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknolojide büyük değişimlerin hızlı bir şekilde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Kurtulmuş, küreselleşme ve bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin 1970'li yılların başından itibaren dünyadaki bütün teknolojik gelişmeleri ve teknoloji altyapılarını hızla değiştirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bilgi teknolojileri, aynı zamanda uzay teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte inanılmaz bir hızla ürünlerin üretilme döngüsünün sürekli kısaldığı bir süreci karşımıza getirdi. Öyle ki, bir asır süreceği zannedilen birtakım teknolojik gelişmelerin hemen 10 yıl içerisinde eskidiğini, demode olduğunu gördük ve yeni atılımlarla karşı karşıya kaldık. Bu çerçevede insanoğlu başından itibaren hep yeni arayışlar, hep teknolojide daha ileri adımlar konusunda seferber olmuştur. Bugün gelinen noktada yapay zekanın önümüzü açtığı bir sürü yenilikler var ama itiraf edelim ki bir sürü belirsizliklerle de karşı karşıyayız. Onun için bu alanın en iyi şekilde anlaşılması ve adımların da buna göre atılmasının gerekli olduğu kanaatindeyim."

"Hakikati arayan bir irfanla takip etmek durumundayız"

Numan Kurtulmuş, insanoğlunun bilgiyi daha ileriye taşımak, hakikatin peşinden koşmak ve hayatı kolaylaştırmak için gayret sarf ettiğini belirterek, "Yüksek teknolojiler bizim büyük medeniyetimizin hep peşinden koştuğu alanlar olmuştur." dedi.

Türkiye'nin, bugünün teknolojilerine adapte olması, bunları anlaması, geliştirmesi ve teknolojide öncü olması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, "Yapay zeka teknolojilerinin insanlığa getirdiklerini, gözü kamaşmış bir hayranlıkla değil, hakikati arayan bir irfanla takip etmek durumundayız." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, insanoğlunun zihninin yerine geçen yapay zekanın nereye doğru evrileceğinin bilinmediği bu gelişim sürecinde birkaç temel konunun bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öncelikle yapay zeka zaten teknolojinin doğası gereği, teknolojiyi üretenlerin avantajlı hale geldiği bir dünyada adaleti mi sağlayacak, yoksa teknolojinin kullanımı ve üretimiyle birlikte var olan adaletsizliği daha fazla mı derinleştirecektir? Bu çerçevede tekrar şöyle geriye doğru, bir asır öncesine doğru gittiğimiz zaman sanayi toplumları, bütün eleştirilerimize karşı aslında ortalama vatandaşın alım gücünü artırmış, onun sonunda da Batı dünyasında fevkalade büyük bir refah toplumu ortaya çıkmıştı. Ancak yüksek teknolojilerin gelişmesiyle birlikte refah toplumunun ana kaidesi olan orta sınıflar daralmış, yoksulluk alabildiğince artmış, dünyanın çok az bir kısmı ise ortaya konulan bu zenginlikten, refahtan payını alır olmuştur. Bugün dünyada bu adaletsizliğe hep birlikte dikkati çekmek ve bunu ortadan kaldırmak için gayret sarf etmek durumundayız.

Bugün gelinen noktada dünyanın tepesinde yüksek teknolojileri üreten, yüksek teknoloji alanında çalışan yeni bir aristokrasinin oluştuğunu söylemek herhalde fazla abartı olmaz. Hele hele yüksek teknolojilerin merkezinde hakikatin peşinde koşmak değil de yüksek kar marjlarını elde etmek olduğu sürece yüksek teknolojilerin daha derin bir adaletsizlik aracı haline geleceği de şüphesizdir. Bu çerçevede yüksek teknolojilerin ve özellikle yapay zekanın sanayileşme alanında ortaya çıkarttığı asimetrinin üzerine yoğunlaşmak zorundayız. Sadece sanayileşme değil, kültürel, etik ve politik alanlarda da ciddi bir asimetrinin giderek gelişmekte olduğunun farkındayız. Onun için bu konuların da hepsine yoğunlaşarak insanlık için adaleti esas alan, insanlığın teknolojiden topyekun yararlanmasını esas alan yeni bir perspektifin ortaya konulması herhalde yüksek teknolojiyi üretmek kadar önemli ve bu değerlerle üretilen yüksek teknoloji de insanlık için daha faydalı hale gelecektir."

"Bilimin bütün imkanlarından istifade etmek durumundayız"

Yapay zekaya, insanın dikte ettiği algoritmalarla her türlü bilginin öğretildiğini dile getiren Numan Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Bilimden sanata, tıp alanından savunma sanayi alanına kadar her şeyi yapay zekanın algoritmaları vasıtasıyla oluşturabiliyoruz da mesela yapay zeka gözyaşının değerini biliyor mu? Mesela yapay zeka, bir özür dilemenin ne anlama geldiğini anlayabiliyor mu? Yapay bir zeka bir sevincin, bir kederden nasıl ayrılabileceğini bize anlatabiliyor mu? Dolayısıyla insanın yerine geçmesi planlanan yapay zekanın, asla insanın yerine geçemeyeceği de fevkalade önemli bir hakikattir. Bunun için çok tehlikeli olarak özellikle yeryüzünde devam eden şeytani bir oyunun parçası olan insansızlaştırma sürecinin bir aracı olarak yapay zekanın kullanılmasına müsaade etmemeliyiz. Yapay zekanın gelişmesi, insana hizmet ediyorsa, insanın varlığına katkı sunuyorsa, insanın huzur ve adaletine katkı sunuyorsa hiç şüphesiz insanidir. Dolayısıyla bizim bu çerçevede bu yüksek teknolojileri insani değerlerle yeniden gözden geçirmek, insan eksenli yeni bir dünyanın kurulabilmesi için bilimin bütün imkanlarından istifade etmek durumundayız. Bu çerçevede emeğin değersizleştirilmesi, insanın itibarsızlaştırılması, insani olanın toplumsal olandan dışlanması, toplumla insanın karmaşık çelişkiler yumağı içine sokulması anlamına gelecek her türlü çalışmanın, her türlü yüksek teknoloji çabasının hemen orta vadede insana zarar vereceği aşikardır."

Türkiye olarak büyük medeniyet birikiminden alınan güçle dünyanın en iyi teknolojilerini üreteceklerini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bugün savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda dünyanın lideri bir ülke konumuna gelmemiz gerçekten fevkalade takdire şayandır. Ancak dünyada teknoloji alanında da yeni bir sözü söyleyeceğiz. Teknoloji, sadece algoritmalardan ibaret değildir. Teknoloji, sadece denklerim iyi çözülmesinden ibaret değildir. Teknoloji, sadece bilim merkezlerinde okutulan derslerden ibaret değildir. Teknoloji, sadece üretim merkezlerinde üretilen ürünlerden de ibaret değildir. Teknoloji hiç şüphesiz bilgiden, akıldan ama en az onun kadar hikmetten, irfandan, adaletten ve hakkaniyetten de beslenmelidir. Bu yeni çerçeveyle Türkiye hem yüksek teknolojiler alanındaki atılımını sürdürecek, hem birçok alanda olduğu gibi dünyanın dört bir tarafındaki gelişmelere insani yaklaşımlarıyla sergilediği bu insani tavrı teknoloji alanında da sürdürecektir. Bu vesileyle Türkiye'nin teknolojilerinin gelişmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."