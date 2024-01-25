Üye Girişi
Haberler

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kayatürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek 'Haber', 'Çevre-Yaşam', 'Spor', 'Gazze: Kanıt' ve 'Deprem: Umut' kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayatürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını seçen Kayatürk, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Komisyon Başkanı Kayatürk, "Spor"da tercihini Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mohammad Fayg'ın "Toplu mezar" karesinden yana kullandı.

Kayatürk," Deprem : Umut" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafını oyladı.

Şebnem Coşkun'un "Çevre-Yaşam" kategorisindeki "Buzulda tek başına" başlıklı fotoğrafına dikkati çeken Kayatürk, küresel ısınmanın beraberinde çok ciddi kuraklık getirdiğini söyledi. Kayatürk, "Hepimizin elini taşın altına koyması lazım." dedi.

Deprem kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Kayatürk, Türkiye'nin depreme dayanıklı, sağlıklı evler yapması gerektiğini vurguladı. Birçok ilin deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Kayatürk, "Hiç durmadan depreme dayanıklı yapılar meydana getirmemiz lazım." diye konuştu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde yer alan fotoğraflara da değinen Kayatürk, "Bu fotoğrafların da her biri birer ibret vesikası olarak kalacak. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Politika

Burhan Kayatürk Avrupa Birliği Deprem Politika Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

26 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 26 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 26 Ocak Cuma Hutbesi! 25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 25 Ocak Perşembe ödül ne? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 25 Ocak Perşembe 2024? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 25 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 25 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! İnci Taneleri CANLI izle! İnci Taneleri Kanal D Canlı HD izleme linki! 26 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Ocak Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Çelik Yumruklar filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Çelik Yumruklar (Real Steel) filmi nerede çekildi, ne zaman, hangi ülke ve şehirde çekildi? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 25 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Az önce kaç büyüklüğünde deprem oldu? Malatya'da kaç şiddetinde, büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA MALATYA DEPREM! Malatya'da deprem mi oldu? Son dakika Malatya'da az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title