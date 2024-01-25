TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, 2023'e damga vuran fotoğrafları oyladı

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kayatürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor", "Gazze: Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım" fotoğrafını seçen Kayatürk, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Komisyon Başkanı Kayatürk, "Spor"da tercihini Fatemeh Bahrami'nin "Engel Tanımayan", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mohammad Fayg'ın "Toplu mezar" karesinden yana kullandı.

Kayatürk," Deprem : Umut" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Kurtuluş sevinci" fotoğrafını oyladı.

Şebnem Coşkun'un "Çevre-Yaşam" kategorisindeki "Buzulda tek başına" başlıklı fotoğrafına dikkati çeken Kayatürk, küresel ısınmanın beraberinde çok ciddi kuraklık getirdiğini söyledi. Kayatürk, "Hepimizin elini taşın altına koyması lazım." dedi.

Deprem kategorisindeki fotoğrafları değerlendiren Kayatürk, Türkiye'nin depreme dayanıklı, sağlıklı evler yapması gerektiğini vurguladı. Birçok ilin deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Kayatürk, "Hiç durmadan depreme dayanıklı yapılar meydana getirmemiz lazım." diye konuştu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde yer alan fotoğraflara da değinen Kayatürk, "Bu fotoğrafların da her biri birer ibret vesikası olarak kalacak. Anadolu Ajansını tebrik ediyorum." dedi.