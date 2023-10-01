TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı Açıldı
TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atatürk anıtına çelenk koymasıyla açıldı. Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı açıldı.
28. Dönem 2. Yasama Yılı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Atatürk anıtına çelenk koymasıyla açıldı. Kurtulmuş'un Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri ve diğer yetkililer katıldı. - ANKARA