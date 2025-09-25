Tayland'da Yeni Başbakan ve Kabine Göreve Başladı

Tayland'da yeni Başbakan Anutin Charnvirakul ve yeni kabine üyeleri, Kral Maha Vajiralongkorn'un huzurunda yemin ederek göreve başladı.

Tayland'da yeni hükümet törende Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzuruna çıktı. Başkent Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda Çarşamba günü düzenlenen törende, başbakan ve aynı zamanda içişleri bakanı olarak görev yapacak olan Anutin Charnvirakul ile beraberindeki 36 üyeden oluşan kabine üyeleri, Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzurunda yemin ederek göreve başladı. Tayland geleneklerine uygun olarak gerçekleşen törende tüm kabine üyeleri, yere kapanarak Kral ve Kraliçe için saygı duruşunda bulundu.

"Başbakan ve tüm kabine üyelerine güçlü bir ruh, kararlılık ve başarı diliyorum"

Törende konuşan Kral Vajiralongkorn, Başbakan Charnvirakul ve kabine üyelerine görevlerinde azim ve kararlılık diledi. Kral, ülke ve halk için çalışırken karşılarına çıkacak engelleri bilgelikle aşmaları gerektiğini vurgulayarak, "Başbakan ve tüm kabine üyelerine güçlü bir ruh, kararlılık ve başarı diliyorum. Önünüzdeki zorlukların üstesinden gelmek için gereken bilgelik, refah ve mutluluk sizinle olsun" ifadelerini kullandı.

"Hükümetin öncelikleri: ekonomi, sınır güvenliği ve afet yönetimi"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başbakan Anutin Charnvirakul, Kral'ın konuşmasından derinden etkilendiğini ve bu onurun kendileri için büyük bir sorumluluk getirdiğini söyledi. Charnvirakul, kabinenin ülke ve halk için tüm gücüyle çalışacağını, Kral'ın öğütlerini rehber edinerek görevini yerine getireceklerini vurguladı. Yeni Tayland başbakanı ayrıca, hükümetin önceliklerinin ekonomi, sınır güvenliği ve afet yönetimi olduğunu; parlamentoya sunulacak ilk politika bildirisiyle halka somut sonuçlar göstereceklerini vurguladı.

İlk kabine toplantısı gerçekleştirildi

Dusit Sarayı'nda gerçekleşen törenin ardından yeni kabine, Hükümet Konağı'nda ilk toplantısını gerçekleştirdi. Hükümetin, önümüzdeki günlerde parlamentoya politika bildirisiyle sunmasının ardından resmi çalışmalara başlaması bekleniyor.

Anutin Charnvirakul'in ani göreve gelişi

Anutin Charnvirakul, geçtiğimiz ay Anayasa Mahkemesi'nin etik ihlal gerekçesiyle Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı görevden uzaklaştırmasının ardından 5 Eylül'de parlamentoda yapılan oylamada ülkenin 32. başbakanı seçilmişti.

Anutin Charnvirakul, Bhumjaithai Partisi'nin lideri olarak uzun süredir Tayland siyasetinde etkin bir rol üstleniyor. Daha önce Başbakan Yardımcılığı ve Sağlık Bakanlığı görevlerinde bulunan Anutin, özellikle Covid-19 salgını dönemindeki politikalarıyla öne çıkmıştı. Son seçimlerde kurduğu koalisyon ile iktidara gelen Anutin, iç politika, ekonomi, sınır anlaşmazlıkları ve afet yönetimi gibi konularda yaptığı açıklamalarla Tayland siyasetinde öne çıkan deneyimli bir politikacı olarak biliniyor. - BANGKOK