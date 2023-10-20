Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, " ' Tarsus'u bu hale getirenlerin enkazını kaldırmakla, ekonomik beceriksizliklerini temizlemekle, belediyeyi borç batağından kurtarmakla, pandemiyle, depremle, selle, doğal afetle uğraşalım derken 4 buçuk yıl geçti gitti" dedi.

Tarsus Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. Birleşimi, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan başkanlığında yapıldı. Başkan Bozdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, kendilerine iftira atıldığını belirterek, "Siyaseti çamur atma ve iftira atma olarak algılayan bazı yöneticilerin, köy köy mahalle mahalle gezerek görevlerini yerine getirmeye çalıştıklarını görüyoruz. Siyasetten bihaber, siyaseti mental düzeyde, zeka düzeyinde işletemeyecek olanların köy kahvehanelerinde, hemşerilerimize yalanlar sıralamaya çalışması, siyasi yeteneklerini de açıkça ortaya koymaktadır. Bugün Tarsus'u gezip dolaşın, hemen her yerde 'nerede kalmıştık' ilanları göreceksiniz, 'belediyecilik bizim işimiz' reklamları göreceksiniz. Nereye gittiniz, nereden geri gelmeye çalışıyorsunuz bilemem ama belediyeciliğinizin koskoca Tarsus'u 25 yılda ne hale getirdiği apaçık ortada duruyor. Nereye gittiniz, ben size söyleyeyim. Çeyrek asır süresince yönettiğiniz Tarsus Belediyesinin ve Tarsus'un içler acısı haline tahammül edemeyen vatandaşlarımızın gönderdiği yere gittiniz" diye konuştu.

Göreve geldiği günden bu yana devam eden çalışmalara değinen Başkan Bozdoğan, "Bugün 'nerede kalmıştık' diyerek, 'belediyecilik bizim işimiz' diyerek, Tarsus'u bu hale getirenlerin enkazını kaldırmakla, ekonomik beceriksizliklerini temizlemekle, belediyeyi borç batağından kurtarmakla, pandemiyle, depremle, selle, doğal afetle uğraşalım derken 4.5 yıl geçti gitti. Bugün Boztepe Köyüne giderek, kahvehanede vatandaşa yalanlar sıralayan ve 'Tarsus Belediye Başkanı yalan söylüyor' diyen çiçeği burnunda ilçe başkanına soruyorum. Yeni hal civarında hastane yapıyorum, Kleopatra Kent Meydanı Projem ödül aldı, 25 yıldır bir meydan bile yapamadığınız 10 bin yıllık şehre kent meydanı yapıyorum, belediye ekmek fırını yapıyorum, 25 yılda sadece belediye personeli çocukları yararlansın diye yaptığınız kreş sayısı 1 iken, tüm Tarsus'a 20 tane kreş açıyorum. 25 yıldır Tarsus'u ikiye bölen tren yolu bu dönem, benim dönemimde, benim ve ekibimin gayretleriyle yer altına alınıyor" ifadelerini kullandı.

"Tarsus için canla başla çalışmaya devam edeceğim"

Tarsus için canla başla çalışmaya devam edeceğini kaydeden Bozdoğan, şöyle devam etti; "Fakire fukaraya, öğrenciye, ihtiyaç sahibine halk market, halk restoran, et market açtım. İmkanı olmayana 2 tane düğün salonu açtım. Bunları gidip gördün mü? Tarsus'ta sempozyumlar, festivaller, tiyatrolar, konserler, sergiler, çalıştaylar yapılıyor, katılıp takdir edebiliyor musun? Bütün yaz boyunca tüm mahalle ve köylerimizde insanlarımız saat 09.00'dan sonra etkinliklerimizde buluşuyor, dışarıya çıkıyor, sosyal yaşam haklarını geri kazandılar, bir tanesine katılabildin mi?" Hiçbirisini yapamadın. Ama 'Haluk Bozdoğan yalan söylüyor' diyorsunuz." - MERSİN