Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Sivas'ta Su Projelerinin Temelini Attı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, suya yarın bugünden daha çok ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Su Verimliliği Seferberliği'ni yürütüyoruz. Tüm bu çalışmaları, suyun her damlasına sahip çıkan, sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışıyla yürütüyoruz. 'Su' ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün de onun daha iyisini ve fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Çünkü suya yarın bugünden daha çok ihtiyacımız olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sivas'ta 4 Eylül Barajı ile Mansap Düzenlemesi ve Hafik Koç Regülatörü temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Yumaklı, Sivas'ta toplam 1,5 milyar lira maliyetli projelerin hayata geçirileceğini belirterek, "Bugün 4 Eylül Barajı mansap düzenlemesi çalışmalarının ve şehrimizin içme suyu meselesini çözüme kavuşturacak 'Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı' işinin temellerini atacağız. Toplam 1,5 milyar lira maliyetle hayata geçecek bu yatırımların Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Suyun her damlasında kıymet, her damlasında hayat vardır. Bugünün dünyasında bunun önemi daha da ortaya çıkmış durumdadır. Bakanlık olarak bizler de tarımsal politikalarımızı bu vizyonla oluşturuyoruz. Birçok farklı disiplinden binlerce çalışma arkadaşımızla ülkemizin tarımsal üretimine, suyuna, ormanına, gıdasına yön veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak ve arazi toplulaştırması yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız, tarım arazilerinden en yüksek verimi alabilmek ve musluklara sağlıklı içme suyu ulaştırmak" dedi.

Bakan Yumaklı, suya yarın bugünden daha çok ihtiyaç duyulacağını belirterek, "Aynı zamanda yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini taşkın riskine karşı korumayı hedefliyoruz. Diğer yandan, saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlattığımız Su Verimliliği Seferberliği'ni yürütüyoruz. Tüm bu çalışmaları suyun her damlasına sahip çıkan, sürdürülebilir bir su yönetimi anlayışıyla yürütüyoruz. 'Su' ile ilgili dün ne yaptıysak, bugün de onun daha iyisini ve fazlasını yapmak için çalışıyoruz. Çünkü suya yarın bugünden daha çok ihtiyacımız olacak" dedi.

"Suya ulaşmak zorlaşacak"

Yumaklı, gelecekte suya ulaşmanın daha da zorlaşacağını ifade ederek, "Bugün, su kaynakları üzerindeki baskı giderek artarken, yakın gelecekte iklim değişikliğinin etkisiyle tüm dünyada suya ulaşmak daha da zorlaşacak. Su kaynaklarının artmadığı ama suya olan talebin devamlı arttığı günümüzde sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 'Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında fark görmüyoruz' anlayışıyla suyun her bir damlasına sahip çıkıyoruz. Yeni tesisleri hizmete alarak, suyumuzu insanımızla, bereketli topraklarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Son 23 yılda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlık olarak suyumuza yön veren politikalar geliştirerek, birçok projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

"Su ve sulama alanında 11 bine yakın projeye imza attık"

Yumaklı, Bakanlığın 11 bine yakın su ve sulama projesine imza attığını vurgulayarak, "Su ve sulama alanında 11 bine yakın projeye imza attık. Bin 802 baraj ve gölet inşa ettik. İçme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için içme suyu tesislerini hizmete aldık. Taşkın kontrol tesisleri ve atık su arıtma tesisleri kurduk. Ayrıca yeraltı barajları inşa ettik. Sulama projelerimiz ile bereketli topraklarımızı suya kavuşturduk. Bugün de bu hizmetlere yenilerini eklemek üzere Sivas'ımıza geldik. Temelini atacağımız 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesiyle; 4 bin 120 adet yapı ve 877 dekar tarım arazisi taşkın ve rüsubat zararlarından korunacak" şeklinde konuştu.

Sivas'ın 2053 yılına kadar içme suyu ihtiyacı kalmayacak

Bakan Yumaklı, temeli atılan projelerin hayata geçirilmesiyle Sivas'ın 2053 yılına kadar içme suyu ihtiyacı kalmayacağını dile getirerek şunları söyledi:

"Bugün ayrıca Sivas'ın içme suyu meselesini çözüme kavuşturacak Hafik Koç Regülatörü ve İçmesuyu İsale Hattı'nın da canlı bağlantı ile temelini atacağız. Bu iletim hattı tamamlandığında inşallah Sivas il merkezine yıllık 16,3 milyon metreküp su temini sağlayacağız. Böylece yaklaşık 390 bin kişilik içme suyu sağlanmış olacak. Bu tesisin yapılması ile Sivas il merkezinin 2053 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı güvenceye alınmış olacak. Ardından Koç Regülatörü'nün yaklaşık 4 km membasında yapımı planlanan Koç Barajı ile yıllık 30,8 milyon metreküp içme suyu daha sağlanarak, Sivas il merkezinin 2070 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanacak."

Konuşmaların ardından temel atma merasimi gerçekleştirildi. - SİVAS