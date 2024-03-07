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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: 'Menfaat ortadan kalktığında dağıldılar'

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'da yaptığı konuşmada, AK Parti'nin vaatlerinin yerine getirildiğini belirterek, diğer siyasi partilerin ise menfaat ortadan kalktığında dağıldığını söyledi.

Çankırı'da konuşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bunlar 28 Mayıs öncesi de vadediyordu. Önce 3'lü masaydı, sonra 5 oldu, sonra 6 oldu, en son 7'de bırakmıştık. Bugün hiçbiri yok. Neden yoklar, çünkü menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Ak Parti'nin seçim ofisini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, partililer hazır bulundu. Ziyaret sırasında vatandaşlara seslenen Yumaklı, Çankırı'ya yapılacak yatırımlarla ilgili konuştu.

"Tesbih tanesi gibi dağıldılar"

Vatandaşların beklediği projelerin AK Parti tarafından hayata geçirildiğini ifade eden Bakan Yumaklı, "Bizler köylerimizde, beldelerimizde ilçelerimizde illerimizde hükümetimizle hep birlikte olarak güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılını inşa edeceğiz. Elbette ki AK Parti'nin lideri sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar. Bugüne kadar ne söylemişse yapmıştır. Bizlerde onların bakanı olarak ne söylersek yaparız. Özellikle tarım ve hayvancılıkta hakikaten üretim anlamında önemli şehirlerimizden birisi olması sebebiyle birçok proje üretiyoruz üretmeye de devam edeceğiz. Tohum dağıtımı, IPARD projeleri gibi. Bunların hepsinin detayını burada vermeyeceğim yalnız şunu söylemek istiyorum bilinmesi çok önemli. Sizlere herkes bir şeyler vadediyor. Bunlar, 28 Mayıs öncesi de vadediyorlardı. Önce 3 masaydı sonra 4 oldu, sonra 5 oldu, 6 oldu en son 7 de bırakmıştık herhalde. Bugün hiçbirisi yok neden yok? Çünkü menfaat ortadan kalktığında teşbih tanesi gibi dağıldılar. Bizim vatandaşımızın, milletimizin asla tasvip etmeyeceği konularla demlenenler kaldı onları da siz biliyorsunuz zaten, gereğini yaparsınız" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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