Tahtacı meclis üyeliğine talip

Meryem Tahtacı, Palandöken Belediye Meclis Üyeliğine aday adaylığını açıkladı.

Meryem Tahtacı, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek mahalli seçimler öncesi Palandöken Belediye Meclis Üyesi için müracaatta bulunduğunu belirterek, "Türkiye yüzyılı için hep birlikte çalışmak, üretmek ve hizmet edebilmek için kuruluşundan bugüne kadar gönül verdiğimiz, AK partimizin 2024 Mahalli idareler seçimleri için, Palandöken Belediyesi İlçe Meclis Üyeliği Aday Adaylığı başvuru formumuzu teslim ettik, Palandöken ve Partimize hizmet için buradayız. Rabbim hayırlı eylesin" dedi. - ERZURUM