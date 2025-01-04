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Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Körfez Ülkelerine Resmi Ziyarette Bulunuyor

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Körfez Ülkelerine Resmi Ziyarette Bulunuyor
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Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'ın ardından Katar, BAE ve Ürdün'e resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. Ziyaretlerin, ekonomik toparlanmaya ve işbirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'a yaptığı ilk resmi ziyaretin ardından Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini duyurdu.

Suriye Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar, BAE ve Ürdün'ü ziyaret edeceğini açıkladı. Bakan Şeybani, "Bu hafta Katar, BAE ve Ürdün'deki kardeşlerimize resmi bir ziyarette ülkem Suriye'yi temsil edeceğim. Bu ziyaretlerin istikrarın, güvenliğin, ekonomik toparlanmanın desteklenmesine ve seçkin ortaklıklar kurulmasına katkı sağlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şeybani, ilk resmi yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı.

Suriye'de yeni yönetim, ülkenin altyapısını yeniden inşa etmek ve 13 yıl süren iç savaşta çöken ekonomiyi canlandırmak için Körfez ülkelerinden yatırım arıyor. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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