Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Katar Emiri görüştü

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü. Görüşmede, Sudan'daki son gelişmeler, çatışmaların sona erdirilmesi ve kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ı kabul etmekten, kardeşlik ilişkilerimizi güçlendirmek ve çeşitli alanlarda aramızdaki ikili işbirliğini geliştirmek için görüşmeler yapmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim, Sudan'ın birliği, güvenliği ve istikrarını korumak için çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabaları destekleme konusunda ülkesinin kararlılığını yineledi.

Katar Emirlik Divanı da görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Şeyh Temim'e " Sudan'daki son gelişmeler hakkında bilgi verdi"

Açıklamaya göre, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, Şeyh Temim'e "Sudan'daki son gelişmeler ve karşılaşılan zorluklar" hakkında bilgi verdi.

Burhan ayrıca "Sudan hükümetine ve halkına, istikrar ve kalkınmaya hizmet edecek şekilde destek veren tutumu dolayısıyla Katar Emiri Şeyh Temim'e şükranlarını" ifade etti.

Şeyh Temim'den "Sudan'daki çatışmaların sona erdirilmesi için diyalog" vurgusu

Şeyh Temim de Sudan'daki çatışmalara son verilmesi ve anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesi için diyalog ve barışçıl yolların benimsenmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Katar Emiri ayrıca ülkesinin "kardeş Sudan halkının istikrar ve kalkınma yönündeki taleplerini gerçekleştirecek kapsamlı bir anlaşmaya ve sürdürülebilir barışa ulaşılması amacıyla, çatışmanın kalıcı olarak sona ermesinden sonra Sudan'daki tüm siyasi güçlerin geniş kapsamlı müzakerelere dahil edilmesi yönündeki arzusunu" dile getirdi.

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki mevcut kardeşlik ilişkilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesinin yolları da ele alındı.

Burhan, Sudan'da "sivil yönetimi kurma yolunda ilerleme kaydedildiğini" söyledi

Öte yandan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı, Katar merkezli "Al Jazeera" kanalına yaptığı açıklamada, "ordunun şu anda isyanı bastırmak ve Sudanlıların acılarını sona erdirmek için çalıştığını, geçiş aşamasını tamamlama ve sivil yönetimi kurma yolunda ilerleme kaydedildiğini" söyledi.

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) feshedilmesi için dün bir kararname yayınlayan Burhan, çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana Mısır ve Güney Sudan'dan sonra "üçüncü yurt dışı ziyaretini" gerçekleştiriyor.

Burhan, dün HDK'nin feshedilmesine yönelik bir kararname çıkarmış ve kararnamenin uygulanması için Silahlı Kuvvetleri Genel Komutanlığı, Egemenlik Konseyi Genel Sekreterliği ve diğer ilgili kurumlara talimat vermişti.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan sözlü savaş ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli kentlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4,3 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini bildirmişti.