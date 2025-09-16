Suat Kılıç: Türkiye'nin gündemi CHP değil, ekonomi

Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA, Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Emekli geçinemiyor. Asgari ücretli açlık sınırında. Çiftçi köylü tarlada, bağda, zararda. İşsiz milyonlar umutsuzca kahvehane masalarında. Diplomalı gençler işsiz, mutsuz, umutsuz, parasız ve depresyonda. Bu şartlar altında bile televizyonlarda gece gündüz konuşulan ne? CHP. Türkiye'nin gündemi CHP değil, ekonomi. Kayyum değil, ekmek kavgası" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan başkanlığında gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kılıç, konuşmasında, "Ekonomide işler iyiye gitmiyor. Ama gelin görün ki Türkiye ekonomiyi hukuku adaleti değil, CHP'yi konuşuyor. Varsa yoksa CHP, gece gündüz CHP. Üstelik CHP de bu durumdan memnun gibi görünüyor. Arkadaşlar, Türkiye'nin CHP'den büyük sorunları var. Yüksek faizler var. Yüksek enflasyon var. Enflasyon ve faiz hedefleri sürekli revize ediliyor. Tek haneli enflasyon ve faiz hedefi sürekli öteleniyor. Tek haneli faiz ve enflasyon hedefi sürekli öteleniyor. Bakın size birkaç rakam paylaşacağım. Avrupa Birliği'nde faizler yüzde 2,5. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler yüzde 3,5. Hindistan'da, o fakirlik sınırında yaşayan Hindistan'da faizler yüzde 5,5.Türkiye'de faizler yüzde 40,5. ya sormayacak mısınız bunu? Biz niye CHP gündemiyle oyalanıyoruz? ya nedir bu gündem Allah aşkına? Türkiye'nin CHP'den daha büyük sorunları var derken kastettiğimiz budur aslında" diye konuştu.

'KATZ, NETANYAHU'YLA BİRLİKTE YARGILANACAK'

Kılıç konuşmasında geçen hafta İsrail'in Katar'a olan saldırısına ilişkin, "İsrail ABD'nin gözetiminde ve hava savunma sistemlerini felç etmek suretiyle saldırdı. İslam İş birliği Teşkilatı ve Arap Ligi dayanışma gündemiyle Doha'da toplandı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bütün Müslüman ülkeler, Arap ülkeleri Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldiler. İsrail'in Katar'a yaptığı saldırı Doha zirvesinin sonunda sonuç bildirgesiyle en sert şekilde kınandı. Gazze yerle bir edilirken bütün yapılan diğer kınamalarda olduğu gibi İsrail en sert şekilde kınandı. İsrail bu sert kınamadan o kadar alındı, o kadar korktu, o kadar etkilendi ki bugün Gazze'ye en kapsamlı kara harekatını başlattı. Yüzyılın hitleri Netanyahu'nun, soykırımcı katil savunma bakanı Katz, bugünkü kara harekatını Gazze yanıyor cümlesiyle duyurdu. Hem soykırımcı hem katil hem faşist hem ahlaksız hem alçak hem de bir yandan yüzsüz ve aşağılık dalgasını geçiyor. Doha'daki İslam İş birliği Teşkilatı'nın sonuç bildirgesiyle dalgasını geçiyor. Gazze yanıyor diyerek. Bu bir itiraftır. Bu itirafın gereği bir gün bir mahkemede, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde savaş suçlarının kanıtı ve itirafı olarak masaya getirilecek, yüzüne vurulacak ve Katz, Netanyahu'yla birlikte yargılanacak. İnsan hayatı ve onuru Gazze'de yok sayılıyor. Koca bir İslam dünyası bir İspanya kadar bile olamadık. İsrail'i çevreleyen Müslüman ülkeler bırakın bombayı çöpünü atsa sadece çöpünü atsa İsrail nefes alamaz. Gazze'de bütün kırmızılar yeşile döndü. Sıra Kudüs ise, sormayacak mısınız? ABD Dışişleri Bakanı'nın Mescidi Aksa'nın etrafını çevreleyen tünellerde İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu ile birlikte ne işi var? Mescidi Aksa'nın etrafını çevreleyen tünellerde neyin incelemesini yapıyorlar? Bu tüneller niye kazıldı? Tünellerin amacı nedir? Mescidi Aksa ile ilgili öngörü nedir? Netanyahu Rubio'ya neden bahsetmiştir? ve Rubio ABD adına Netanyahu'ya neyin desteğini vermiştir? Mescid-i Aksa yerle bir olduktan sonra mı ayaklanacaksınız? Gazze ve Kudüs için alacağı en radikal kararlarda, atacağı en sert adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olacağız. Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Tunus'a giden Konya milletvekilimiz Sayın Ali Yüksel başkanlığındaki heyetimize teşekkür ediyoruz. 10 gün beklemelerine rağmen gemilere alınmadılar, Gazze'ye hareket edemediler ama diğer partilerden milletvekilleriyle birlikte gitmiş kadar ses getirdiler" dedi.

Kılıç, Yeniden Refah Partisi'nin 3'üncü olağan Büyük Kongresine ilişkin ise, şunları söyledi:

"Kongremize büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Merkez Yürütme Kurulumuzda da kongre hazırlıklarımızı ele aldık. Kongremiz için beliren 2 tarih var. 16 Kasım, Pazar veya 30 Kasım, Pazar. Bu 2 tarihten birinde salon ve diğer bütün şartların müsaitlik durumuna göre inşallah Büyük Kongremizi çok büyük bir katılımla Ankara'da gerçekleştireceğiz. Önceliğimiz kongreyi 30 Kasım'da yapmak. Ancak fiziki koşullarla ilgili bir belirsizlik olursa 16 Kasım tarihinde kongremizi yapmış olacağız."

Suat Kılıç, 'suça sürüklenen çocuklar' konusuna da değinerek, "Bizim gücümüz tek başına bir kanun çıkarmaya yetmiyor ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuya eğilmesi lazım. 18 yaşının altındaki bireyler çocuk kategorisinde görüldüğü için ve infaz kanununa göre yatar sürenin de yarısını yattıkları için maalesef organize suç örgütleri tarafından çocuklar kullanılıyor. Hem cinayetlerde kullanılıyor hem gasp suçlarında kullanılıyor hem de uyuşturucu suçlarında kullanılıyor Ağır cezalık işler 18 yaşın altındaki çocuk kategorisindeki bireylere işletiliyor. Elbette ki bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir net millet iradesini ortaya koyması lazım. Akıl ve ruh sağlığı yerindeyse fiziksel ve ruhsal gelişimi tamamsa 18 yaşın altındaki bireyler de ağır cezalık suçlar işlediklerinde büyüklerle aynı ceza limitleri içerisinde yargılanabilir mi? Yargılanamaz mı konusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 1 Ekim sonrası ilk gündem başlıklarından biri olmak zorundadır. Aksi halde ülke olarak çocukları çetelerden kurtaramayacağız" ifadelerini kullandı.