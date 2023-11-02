Suat Kılıç: Birleşmiş Milletler Gazze'de Ölü Sayıcılığından Vazgeçmeli

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Birleşmiş Milletler'in (BM), günlerdir Gazze'de ölen çocukların, bebeklerin ve kadınların sayısını verdiğini belirterek, "Birleşmiş Milletler artık Gazze'de ölü sayıcılığını bir kenara bırakıp varlık misyonuna dönmek mecburiyetindedir." dedi.

Kılıç, parti genel merkezindeki MYK toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, uluslararası hukuk çerçevesinde tartışmaya yer bırakmayacak bir soykırım olarak devam ettiğini söyleyen Suat Kılıç, "Gazze'de sadece hukuk ölmüyor, sadece bebekler ölmüyor, sadece çocuklar ve kadınlar ölmüyor. Gazze'de aynı zamanda insanlık ölüyor." diye konuştu.

BM'nin, mülteci kampının bombalanmasına ses çıkarmadığını belirten Kılıç, BM'nin bölgedeki yetkililerinin günlerdir sadece enerjinin kesik olduğundan, hastanelerin bombalandığından bahsederek "gün sonu raporunu" açıklar gibi ölen çocukların, bebeklerin ve kadınların sayısını verdiğini söyledi.

Kılıç, "Bu saldırıları durduramayacaksa, ateşkes ilan ettiremeyecekse, barış gücü oluşturup bölgeye gönderemeyecekse Birleşmiş Milletler niye var? Biz bu Birleşmiş Milletler'in içinde niye varız? İslam ülkeleri bu Birleşmiş Milletler'in içinde niye varlar? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu niye toplanıp dağılıyor?" diye sordu.

İsrail'in bütün şiddetiyle süren soykırım suçuna bütün dünyanın sessiz ve tepkisiz kalmaya devam ettiğini kaydeden Kılıç, "BM, Gazze'de 'ölü sayıcılığını' bir kenara bırakarak varlık misyonuna dönmelidir." dedi.