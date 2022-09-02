Sri Lanka'nın firari eski devlet başkanı Rajapaksa ülkesine dönüyor

Sri Lanka'da derinleşen ekonomik kriz sonrası başlayan protestoların ardından ülkeyi terk eden eski Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın bugün ülkesine döneceği bildirildi. Rajapaksa'nın hükümet tarafından tahsis edilecek bir evde kalacağı öğrenildi.

Sri Lanka'da derinleşen ekonomik kriz nedeniyle başlayan protestolar sonrasında ülkesini terk eden eski devlet başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın bugün ülkesine döneceği bildirildi. Sri Lanka basınında yer alan haberlere göre, protestolar sırasında sarayının basılmasının ardından askeri uçakla ülkeden kaçan Rajapaksa'nın Tayland'dan Sri Lanka'ya döneceği belirtildi. Rajapaksa'nın güvenlik endişesi nedeniyle hükümet tarafından sağlanacak bir konutta kalacağı öğrenildi.

Uçakla ülkeden kaçmıştı

Sri Lanka'da patlak veren ekonomik krizin ardından başlayan protestolarda eski devlet başkanı Rajapaksa protestoların bir numaralı hedefi olmuştu. Başkanlık sarayının basılmasının ardından askeri bir uçakla ülkeyi terk eden Rajapaksa önce Maldivler'e ardından da Singapur'a gitmişti. İstifasını e-posta yoluyla Sri Lanka parlamentosuna yollayan Rajapaksa'nın, son olarak siyasi sığınma talebinde bulunmak üzere Tayland'da bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Rajapaksa'nın ülkeyi terk etmesinin ardından geçici devlet başkanı olan başbakan Ranil Wickremensinghe, ülkenin yeni devlet başkanı seçilmişti. - COLOMBO